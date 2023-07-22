Ветеринар объяснил, каким породам собак ни в коем случае нельзя путешествовать на самолете

Оказывается, некоторым породам категорически противопоказано подниматься в воздух. В их числе брахицефальные: английский, французский и американский бульдоги, мопс, пекинес, ши-тцу, боксер, гриффон, бостон-терьер, бордоский дог и японский хин, перечислил ветеринар Николай Логинов.

Дело в том, что у этих пород специфическое строение челюсти, поэтому из-за перепада давления появляется удушье. Члены экипажа вряд ли смогут оказать собаке первую помощь: процедура реанимации животных не входит в их профессиональные обязанности.

А если избежать авиапутешествия с питомцем такой породы никак не получится, можно сократить вероятность несчастного случая, хорошо подготовившись к перелету.