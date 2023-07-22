Ветеринар объяснил, каким породам собак ни в коем случае нельзя путешествовать на самолете

Полет на самолете - стресс не только для большинства людей, но и для питомцев. Оставлять любимца дома тоже не комильфо, поэтому хозяева выбирают меньшую из зол. По крайне мере, так думают владельцы собак.
Оказывается, некоторым породам категорически противопоказано подниматься в воздух. В их числе брахицефальные: английский, французский и американский бульдоги, мопс, пекинес, ши-тцу, боксер, гриффон, бостон-терьер, бордоский дог и японский хин, перечислил ветеринар Николай Логинов.
Дело в том, что у этих пород специфическое строение челюсти, поэтому из-за перепада давления появляется удушье. Члены экипажа вряд ли смогут оказать собаке первую помощь: процедура реанимации животных не входит в их профессиональные обязанности.
А если избежать авиапутешествия с питомцем такой породы никак не получится, можно сократить вероятность несчастного случая, хорошо подготовившись к перелету.
Например, не кормить животное за 12 часов до путешествия, обеспечить ему доступ к воде, купить подходящую переноску и приучить к ней собаку. Но рисковать все-таки не советуем. За пару-тройку дней в гостях у друзей или в специальной гостинице с питомцем точно ничего не случится.