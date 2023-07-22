СКЕЛЕТ В ШКАФУ ⟩ Брат культового режиссера Кристофера Нолана оказался наемным убийцей

Накануне выхода в мировой прокат 12 полнометражного фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» СМИ наперебой сообщили информацию о том, что название картины гораздо ближе режиссеру, чем можно подумать. Его брат Мэтью Нолан в 2009 году был обвинен в убийстве американского финансиста, а кодовое имя наемного убийцы – Оппенгеймер, сообщает NME.

По информации журналистов, у Кристофера есть два брата. Джонатан, младший брат режиссера, - соавтор сценариев для сериалов «Мир Дикого Запада», «В поле зрения» и «Фаллаут». А вот старший брат, Мэттью, пошел не в кинобизнес, а в криминал.

В 2009 году его арестовали по подозрению в убийстве Роберта Коэна, который работал бухгалтером в Коста-Рике. Как ни страннно, но Мэттью Нолан избежал экстрадиции в Коста-Рику, поскольку судья решил, что нет достаточных доказательств того, что Нолан - наемный киллер.

В судебных документах попавших в руки журналистов, утверждается, что некий Луис Алонсо Дуглас Мехия осужден за убийство, совершенное в 2005 году, но власти Коста-Рики утверждали, что Нолан был причастен к убийству как «наемный убийца».

«Коста-Рика утверждает, что Мехия связался с обвиняемым [Ноланом] и за неустановленную сумму денег нанял его услуги, а похищение и убийство жертвы они планировали вместе», - говорится в кратком изложении текста дела.

Мэттью Нолана представил Коэну в 2005 году как торговца драгоценными камнями миллионер Роберт Бреск. Утверждается, что Нолан действовал под псевдонимом «Мэттью МакКолл Оппенгеймер». Есть предположение, что это было сделано с целью связать его с алмазной семьей Оппенгеймеров.

«Бреска сказал Коэну, что этот человек был мультимиллионером и членом семьи, занимавшейся ювелирным бизнесом», - говорится в документах.

Как уже говорилось выше, Нолана так и не экстрадировали в Коста-Рику. Однако позже он был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения в 2010 году за попытку побега из столичного исправительного центра, где он содержался, пока американский судья рассматривал предполагаемые обвинения Нолана в убийстве.