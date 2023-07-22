ВИДЕО, ФОТО ⟩ Слава пожаловалась, что ее грудь изуродовал звездный хирург: «Я год жила в стрессе»

О проблемах с грудью после пластической операции откровенно рассказала певица Слава (Анастасия Славенская). Она показала на видео результат хирургического вмешательства и в своем Instagram-аккаунте рассказала, что он совершенно ее не удовлетворил.

«У меня и так была очень красивая грудь. Я просто решила чуть-чуть ее подтянуть. После пластической операции, когда я сняла лифчик, я просто ох***а. Я хотела носить открытые платья, но одна грудь выше, другая ниже. Швы просто ужаснейшие», - призналась артистка.

Она уточнила, что делала грудь у именитого звездного хирурга Тимура Хайдарова. В клинике после обращения Славе сказали, что у нее расположенность к келоидным рубцам, но от других операций, по ее словам, шрамов у нее не осталось, из-за чего Слава не верит в заключение хирурга.

Скриншот из Instagram певицы. Фото: Postimees