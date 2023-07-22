УЖЕ ВО ВТОРНИК ⟩ Британский дуэт Hurts скоро выступит на Певческом поле в Таллинне

На концерте элегантного британского дуэта Hurts прозвучат как их последние работы с пятого альбома «Faith», так и предыдущие хиты: «Wonderful Life», «Better Than Love», «Stay», «Sunday», «Blood», «Tears & Gold», «Illuminated», «Miracle», «Somebody To Die For», «Blind», «Surrender», «Some Kind Of Heaven», «Nothing Will Be Bigger Than Us», «Wings», «Rolling Stone», «Wish», «Beautiful Ones», «Ready To Go».

Материал для альбома «Faith» был написан в сложный период пандемии, поэтому тур, первоначально запланированный на 2021 год, был отложен. В интервью музыкальному журналу NME вокалист Тео Хатчкрафт сказал об альбоме так: «Мы хотели вернуться к нашей первоначальной сути. Мы снова влюбились в ту музыку, которую делали в самом начале. Нас всегда привлекала темная сторона поп-музыки. Сейчас странное время для выпуска новой музыки, но предчуствие хорошее, потому что в нашей музыке есть позитивный посыл о переменах и принятии перемен. Я надеюсь, что люди услышат это послание».

Группа Hurts зародилась в Манчестере в 2009 году, когда вокалист Тео Хатчкрафт и мультиинструменталист Адам Андерсон начали работать вместе. Их отличает элегантная манера одеваться, отличные мелодии скорее из 80-х, чем из современности, немного мрачные, но интригующие тексты и клипы, которые часто принимают неожиданные повороты.