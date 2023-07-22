ВИДЕО ⟩ На Меган Фокс и ее жениха напал неадекватный мужчина в парке развлечений

Влюбленные отправились на прогулку в парк развлечений, где хотели провести время вдвоем и насладиться аттракционами. Однако вечер Меган и Machine Gun Kelly испортил мужчина, который начал приставать к музыканту. Неадекватный фанат хотел ударить рэпера.

В разборки вовремя вмешался охранник Фокс, но в столкновкении актриса тоже пострадала - во время драки ее резко толкнули в ограждение.