Выиграть джекпот в лотерее - мечта каждого. Кому не понравится представлять, что можно получить, скажем, за миллион евро. Однако эта женщина за короткое время успела ощутить и радость от выигрыша, и полное отчаяние, которое последовало за ним, пишет Naine.
ПОЛЕНИЛАСЬ ⟩ Женщина-миллионерша лишилась значительной части своего состояния из-за собственной беспечности
Кэтрин Фавер, 58-летняя жительница Флориды, купила три билета в моментальной лотерее. Один из которых принес ей выигрыш в размере миллиона долларов. После уплаты налогов на ее банковский счет поступило в общей сложности 820 тысяч долларов.
Через несколько месяцев она купила дом за 400 тысяч долларов и в тот же день начала переезжать. Однако американка не застраховала свою новую недвижимость.
Когда она пошла за собакой, которая была в доме ее матери, ей позвонили из полиции. Оказалось, что в ее новом доме начался пожар, и здание почти полностью сгорело. «У меня даже не получилось провести в нем ночь, даже десяти минут», - пожаловалась The Sun Фавер, подчеркнув свою глупость, ведь у нее не было времени застраховать новую недвижимость.
Предполагается, что пожар начался, когда грузчики оставили коробки на электрической плите, которая случайно включилась. В компании, занимающейся перевозками, заявили, что не несут ответственности, т.к. правила запрещают класть предметы на возвышения в любом доме.
Начальник пожарного батальона Джастин Бликстон сообщил, что пожар начался на кухне, которая полностью выгорела вместе с половиной гостиной. Вещей не пострадали, но победительница лотереи все же оказалась в крайне затруднительном положении.
«Прямо сейчас у меня на счету около 300 долларов… потому что я вложила в это все, - сказала она. - Я не знаю, куда мне пойти».
От общего лотерейного выигрыша у Фавер после уплаты всех налогов осталось только 500 тысяч долларов. 400 тысяч она потратила на дом, еще десять - отдала церкви, где один из ее сыновей служит пастором. Оставшимися деньгами она оплачивала счета.