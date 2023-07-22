ПОЛЕНИЛАСЬ ⟩ Женщина-миллионерша лишилась значительной части своего состояния из-за собственной беспечности

Кэтрин Фавер, 58-летняя жительница Флориды, купила три билета в моментальной лотерее. Один из которых принес ей выигрыш в размере миллиона долларов. После уплаты налогов на ее банковский счет поступило в общей сложности 820 тысяч долларов.

Через несколько месяцев она купила дом за 400 тысяч долларов и в тот же день начала переезжать. Однако американка не застраховала свою новую недвижимость.

Когда она пошла за собакой, которая была в доме ее матери, ей позвонили из полиции. Оказалось, что в ее новом доме начался пожар, и здание почти полностью сгорело. «У меня даже не получилось провести в нем ночь, даже десяти минут», - пожаловалась The Sun Фавер, подчеркнув свою глупость, ведь у нее не было времени застраховать новую недвижимость.

Предполагается, что пожар начался, когда грузчики оставили коробки на электрической плите, которая случайно включилась. В компании, занимающейся перевозками, заявили, что не несут ответственности, т.к. правила запрещают класть предметы на возвышения в любом доме.

Начальник пожарного батальона Джастин Бликстон сообщил, что пожар начался на кухне, которая полностью выгорела вместе с половиной гостиной. Вещей не пострадали, но победительница лотереи все же оказалась в крайне затруднительном положении.

«Прямо сейчас у меня на счету около 300 долларов… потому что я вложила в это все, - сказала она. - Я не знаю, куда мне пойти».