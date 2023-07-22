Алика Милова призывает на помощь: «Вы можете улучшить их времяпрепровождение здесь»

Любимая суперзвезда Алика Милова - большая любительница животных, и хотя в ее родном доме живет кошка, она решила заглянуть в приют для животных Pesaleidja, делится Lemmik.
Хотя в настоящее время у Алики есть собака, ее сердце принадлежит всем животным, от кур до кошек. Буквально несколько дней назад Алика вместе с организацией по защите животных отправилась спасать фабричную курицу. А недавно Алика зашла в кошачью комнату в приюте Pealeidja и провела там почти два часа.
Поскольку Алика была в приюте Pesaleidja впервые, она призналась, что не знала, что некоторые котята не готовы сразу отправиться домой и им нужно немного больше времени, чтобы привыкнуть к заботе людей.
В сотрудничестве с Pesaleidja Алика призывает людей стать постоянными спонсорами для котят приюта, чтобы животные были счастливы и сыты до тех пор, пока не обретут свой настоящий дом.
Особенно в любящей поддержке со стороны людей нуждаются одичавшие кошки, для которых дружба с человеком - это что-то новое. Пожертвование может быть не только в виде ежемесячной денежной суммы, но и в виде лакомства или простого посещения и игры с ними.
Смотрите видео того, как Алика отправилась в приют Pesaleidja:
Информацию о том, как посодействовать приюту Pesaleidja, можно найти здесь.