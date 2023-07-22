Знаменитая британская группа Coldplay раскрывает стоимость эксклюзивных билетов на свой концерт в Финляндии

По сообщению Iltalehti, Coldplay выступит на легендарном Олимпийском стадионе Хельсинки 28 июля 2024 года.

Официальная продажа билетов на концерт начнется в следующую пятницу 28 июля в 10 часов утра по местному времени. Так что если вы хотите увидеть свою любимую группу, вы можете купить билеты ровно за год до начала концерта. Будьте первыми!

По информации Live Nation Finland, стоимость билетов начинается от 56,50 евро, а сами билеты доступны для предварительной продажи на официальном сайте группы, которая откроется 25 июля. Но для быстрого получения билетов необходима регистрация на сайте.

Coldplay также выпустит ограниченное количество билетов «Infinity» на концерт в Финляндии, которые отличаются исключительно выгодной ценой: за один билет нужно заплатить всего 20 евро, но при условии, что вы приобретете еще два билета на соседние места.