Супруга автора песни «Рюмка водки на столе» Жеки покончила с собой

О трагедии в семье сообщил источник из окружения музыканта. Елизавета Крапивина покончила с собой вчера, 21 июля. Печальную новость подтвердили в службе ритуальных услуг. Женщине было всего 37 лет.

Евгений Григорьев остался один с дочкой Марией (2012 года рождения). От первого брака с Ларисой Борисовой у артиста также есть сыновья Глеб и Всеволод.

Автор песен женился на Елизавете в 2021 году. Избранница исполнителя целых 12 лет отказывалась от росписи. «Невеста была хороша, но недолго. Свадьба была веселой, но короткой. Гостей немного, но зато какие», - писал в личном блоге Жека.

Имя Евгения Григорьева стало известным после выхода хита «Рюмка водки на столе», который исполняет Григорий Лепс.

«Это же шедевр. Самое лучшее в мире инвестиций! Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50, - рассказывал Лепс про композицию. - Произведения, которые становятся хитами, угадать очень сложно. Я не был уверен в треке "Самый лучший день", хорошая была песня "Я счастливый", замечательная "Я стану водопадом", но я никогда на них не ставил. "Рюмка водки" - это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен. Не знаю почему, наверное, потому что я пьяница».

В 2001 году Жека записал первый альбом «Сосны-кедры». С 2010 года музыкант со своей командой гастролирует по городам России, ближнего и дальнего зарубежья. Исполнитель обладает премиями «Звезды "Дорожного радио"», «Шансон года» и «Достойная песня».

В октябре Григорьеву исполнится 57. Артист был близок с женой: все свободное время посвящал Елизавете, хоть они вместе и работали (Крапивина была его директором). Трудно представить, в каком состоянии сейчас певец…