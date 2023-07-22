Суд штата Флорида (США) обязал ресторан быстрого питания выплатить 800 000 долларов (720 000 евро) компенсации восьмилетней девочке, которая получила серьезные ожоги, когда на ее ногу упал куриный наггетс McDonald's, делится Elu24.
ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ ⟩ McDonald's обязан выплатить девочке компенсацию в размере более 700 000 евро
Согласно судебным документам, «опасно горячий» наггитс обжег четырехлетнюю Оливию Карабалло в 2019 году, когда она открыла коробку с набором Happy Meal в машине своих родителей в Форт-Лодердейл, штат Флорида, пишет Би-би-си.
Ее семья в судебном порядке потребовала возмещение ущерба в размере 15 миллионов долларов.
В мае суд признал McDonald's ответственным за случившееся с ребенком.
По данным газеты South Florida Sun Sentinel, 19 июля суд округа Бровард штата Флорида совещался менее двух часов, прежде чем принял решение о возмещении ущерба.
Было постановлено взыскать с компании McDonald's и владельца франшизы Upchurch Foods 800 000 долларов в качестве компенсации за причинение боли, страданий и психологических проблем, 400 000 долларов за последние четыре года и 400 000 долларов на будущее.
В своем заявлении юридическая команда семьи Карабалло назвала решение «историческим».
«Я очень рада, что они прислушались к словам Оливии и суд смог принять справедливое решение», - заявила американским СМИ мать девочки Филана Холмс. «Я довольна этим. Честно говоря, у меня не было никаких ожиданий, так что для меня это более чем справедливо».
Би-би-си обратилась в компанию McDonald's за комментариями.
Холмс сообщила суду, что у ее дочери на ноге остался шрам от ожога, и он хочет его удалить, сообщает газета Sun Sentinel.
Адвокаты семьи продемонстрировали в суде фотографии последствий и аудиозапись криков девочки, получившей ожог.
Компания McDonald's заявила, что семья должна получить 156 000 долларов, поскольку, по их словам, ожог у ребенка зажил в течение трех недель, а боль исчезла.
«Девочка по-прежнему пойдет в McDonald's, она по-прежнему будет проситься в McDonald's, она все еще ездит с матерью, чтобы сделать заказ из машины и получить куриные наггетсы», - сказала адвокат защиты Дженнифер Миллер в суде.
Olivia Caraballo, who was 4 years old at the time of the incident, suffered second-degree burns when a nugget fell on her leg.https://t.co/wC4405ifyb— ABC News 4 (@ABCNews4) July 20, 2023
Helsingin Sanomat пишет, что нынешнее судебное дело во Флориде напоминает знаменитый случай 1994 года. Тогда 79-летняя пенсионерка из Нью-Мексико пролил горячий кофе, купленный им в McDonald's, когда снимал крышку с кофейной чашки.
Женщина получила ожоги третьей степени от горячего кофе. Суд обязал компанию быстрого питания выплатить пострадавшей 2,9 миллиона долларов (4,3 миллиона евро).