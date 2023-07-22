ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ ⟩ McDonald's обязан выплатить девочке компенсацию в размере более 700 000 евро

Согласно судебным документам, «опасно горячий» наггитс обжег четырехлетнюю Оливию Карабалло в 2019 году, когда она открыла коробку с набором Happy Meal в машине своих родителей в Форт-Лодердейл, штат Флорида, пишет Би-би-си.

Ее семья в судебном порядке потребовала возмещение ущерба в размере 15 миллионов долларов.

В мае суд признал McDonald's ответственным за случившееся с ребенком.

По данным газеты South Florida Sun Sentinel, 19 июля суд округа Бровард штата Флорида совещался менее двух часов, прежде чем принял решение о возмещении ущерба.

Было постановлено взыскать с компании McDonald's и владельца франшизы Upchurch Foods 800 000 долларов в качестве компенсации за причинение боли, страданий и психологических проблем, 400 000 долларов за последние четыре года и 400 000 долларов на будущее.

В своем заявлении юридическая команда семьи Карабалло назвала решение «историческим».

«Я очень рада, что они прислушались к словам Оливии и суд смог принять справедливое решение», - заявила американским СМИ мать девочки Филана Холмс. «Я довольна этим. Честно говоря, у меня не было никаких ожиданий, так что для меня это более чем справедливо».

Би-би-си обратилась в компанию McDonald's за комментариями.