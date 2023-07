Умер Тони Беннет – легенда поп-вокала и эстрадной музыки

После возвращения в США в 1946 году молодой человек начал петь на широкой публике и взял себе псевдоним, под которым прославился. Первый успешный хит Because of You он исполнил в 1951 году. После этого Беннетт также выпустил такие хиты, как Cold, Cold Heart и Rags to Riches.