Умер Тони Беннет – легенда поп-вокала и эстрадной музыки

Знаменитый певец и вокалист Тони Беннетт умер в пятницу утром, 21 июля. Информацию о потере подтвердил его представитель.

Variety пишет, что в 2016 году у Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера, но он продолжал выступать и записывать альбомы до 2021 года.

Фрэнк Синатра называл Беннетта величайшим в мире поп-певцом. «Он певец, который доносит до публики то, что композитор имеет в виду, и, возможно, немного больше», — сказал он о Беннетте в интервью журналу Life.

Энтони Бенедетто родился 3 августа 1926 года в Нью-Йорке в семье итальянских эмигрантов. Он посещал Высшую школу промышленного дизайна, но бросил ее, чтобы помогать семье. Работал копировщиком в Associated Press и на других низкооплачиваемых работах, но уже тогда выступал как певец в ночном клубе в Нью-Джерси.

В ноябре 1944 года его призвали в армию, служба проходила во Франции, а затем в Германии. В марте 1945 года Беннетт попал на фронт, получил за свою службу несколько медалей. После окончания войны он остался в Германии и выступал с армейскими группами под псевдонимом Джо Бари.

После возвращения в США в 1946 году молодой человек начал петь на широкой публике и взял себе псевдоним, под которым прославился. Первый успешный хит Because of You он исполнил в 1951 году. После этого Беннетт также выпустил такие хиты, как Cold, Cold Heart и Rags to Riches.