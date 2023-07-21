Свадебное путешествие финской пары в Берлин закончилось неожиданно: помешала львица

Финская газета Iltalehti пишет, что сбежавшая в Берлине львица стала сенсацией мировых СМИ. Животное уже второй день ищут в южных районах Берлина и пригородах, сообщает BILD. В операции участвуют более 100 полицейских. Новость о поисках дикого животного в европейской столице облетела весь мир, сообщает newizv.ru. Британский таблоид Daily Mail уже назвал львицу «Берлинской бестией» и заявил о «львином терроре в Берлине». Британский таблоид Sun посоветовал берлинцам прятаться и разместил крупные фотографии снайперов и бронированных машин, участвующих в операции. Телеканал Euronews сделал коллаж с изображением гигантской львицы над центром Берлина. Американская New York Post шутит, что «кот вылез из мешка», а телеканал CNN сообщает, что львица перепугала «всю Германию».

Досталось и финской семье Лаюнен - пара отправилась в свадебное путешествие в Берлин.

Финская пара спала в палатке, когда их внезапно разбудила полиция и приказала перейти в автомобиль. Причиной стал бродящий по Берлину львица, точное местонахождение которого до сих пор неизвестно.

"Жена разбудила меня и сказала, что возле палатки стоит полицейский. Мы сразу подумали, что за фигня. Затем полицейские сказали нам, что мы должны идти спать в машине, потому что поблизости бродит львица", - вспоминает Сакари Лаюнен.

Однако ночь для пары оказалась не слишком спокойной: спать в машине было неудобно, а над головой всю ночь стрекотали вертолеты в поисках хищника. По имеющимся данным, ночью полицейские сообщили супругам, что львица сбежала из цирка, однако подтверждения этой версии пока нет. При этом до сих пор неизвестно, откуда взялась львица в Берлине. Представитель полиции Керстин Шредер заявила, что власти расследовали происхождение животного: "Мы проверили зоопарки, парки животных и другие объекты содержания животных и навели справки. Ни одно животное такого рода не исчезло ни с одного из этих объектов". Об этом пишет smartpress.by.