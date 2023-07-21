Пять знаков Зодиака, на которых ретроградная Венера повлияет больше всего с 20 июля по 3 сентября

Самое главное событие лета - ретроградная Венера в знаке Льва - навсегда изменит судьбу многих людей. Посмотрите, есть ли вы в списке, предлагает wday.ru?
Планета любви и красоты, источник вдохновения и олицетворение женского начала - Венера. В астрологии Венера оказывает влияние на наш стиль одежды, самооценку и, конечно, межличностные отношения. 23 июля планета любви в знаке Льва начинает ретроградное движение, которое продлится ровно 40 дней и 40 ночей до 3 сентября. Как каждый из нас ощутит эти изменения и какие знаки Зодиака должны быть готовы к потрясениям в жизни?
Каждый слышал про ретроградный Меркурий, которого традиционно обвиняют во всех бедах: плохой сигнал телефона, неудачи на работе, ссоры с близкими людьми. Но не только Меркурий бывает ретроградным – на самом деле любая планета может двигаться «в обратную сторону», то есть переходить в ретроградное движение. Такие события происходят достаточно часто и не всегда несут в себе исключительно негативные последствия.
Ретроградная Венера в знаке Льва будет стремиться не только «навести порядок» в отношениях, но и «закрыть гештальты» в тех сферах, которые препятствовали самореализации. Каждый из нас ощутит на себе влияние ретроградной Венеры немного по-разному, но чуть больше уверенности в себе гарантируется каждому.
Венера - планета-управитель Весов, поэтому неудивительно, что они будут ощущать на себе ее ретроградное движение. Транзит будет проходить по 11 дому - поле, ответственное за сообщество, наше положение как в обществе, так и среди друзей, наши взаимоотношения с людьми в целом. Стоит подготовиться к возвращению старых друзей, коллег, а некоторым - и к возвращению партнера. Переосмыслению подвергнутся вопросы о круге друзей и своем положении в нем. Не стоит принимать поспешных решений: лучше всего записать те мысли, которые вас посетят в данный период, и вернуться к ним после возвращение Венеры к прямому движению.
ТЕЛЕЦ
Так же, как и Весы, Тельцы находятся под влиянием планеты-управителя Венеры. Будьте готовы к конфликтам в семейной сфере: транзит будет проходить по вашему четвертому дому, ответственному за семью и дом. Не пытайтесь избегать конфликты, а лучше старайтесь прислушиваться к близким. Ретроградная Венера - идеальное время для решения ситуаций, которые давно не давали покоя.
Возможно, одно из самых сложных испытаний выпадет на долю людей со знаком зодиака Льва. Мало того, что во время ретрограда Венера будет находиться в вашем знаке Зодиака, транзит будет проходить по 1 дому личности. Возможны внутренние конфликты, переоценка себя и своих ценностей, навязчивое желание изменить внешность. Львам стоит воспользоваться этим временем, чтобы поразмыслить о своем положении в обществе и какими людьми Вы окружены. Не стесняйтесь сиять и помните, что близкие люди всегда искренне окажут вам поддержку.
СКОРПИОН
В связи с транзитом ретроградной Венеры в знаке Льва по 10 дому, Скорпионы встретятся с переменами в карьере. Возможны попытки ребрендинга бизнеса, достижение профессиональных успехов - Вы будете сиять на своем рабочем месте. Но будьте бдительны: повышенное внимание может привести к зависти окружающих. Не торопитесь делиться с окружающими хорошими новостями - счастье любит тишину.
Один из самых рациональных знаков Водолей окажется в центре водоворота эмоций во время ретроградной Венеры. Транзит будет проходить по седьмому дому, ответственному за отношения, партнерство, брак. Люди, с которыми вы когда-то были знакомы, будут переосмысливать то влияние, что вы оказали на них. Все это может привести как к новым ссорам, так и выражению признательности. Вы также будете привлекать внимание окружающих людей - возможна встреча нового партнера. Помните, что вы не обязаны идти на поводу у эмоций других людей, это нормально - устанавливать личные границы. Не бойтесь перемен в личной жизни: все, что ни делается, к лучшему.