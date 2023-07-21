Пять знаков Зодиака, на которых ретроградная Венера повлияет больше всего с 20 июля по 3 сентября

Один из самых рациональных знаков Водолей окажется в центре водоворота эмоций во время ретроградной Венеры. Транзит будет проходить по седьмому дому, ответственному за отношения, партнерство, брак. Люди, с которыми вы когда-то были знакомы, будут переосмысливать то влияние, что вы оказали на них. Все это может привести как к новым ссорам, так и выражению признательности. Вы также будете привлекать внимание окружающих людей - возможна встреча нового партнера. Помните, что вы не обязаны идти на поводу у эмоций других людей, это нормально - устанавливать личные границы. Не бойтесь перемен в личной жизни: все, что ни делается, к лучшему.