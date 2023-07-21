Фехтовальщица Катрина Лехис опубликовала милое фото с матерью: как две капли воды

На вопрос о том, как чувствует себя мать, когда ее дочь борется за медаль на Олимпиаде, Кульма ответила, что ее сердце готово выпрыгнуть из груди от переживаний. «Катрина позвонила, как только смогла. Мы не очень много говорили, потому что нам не нужно было много слов. Я видела счастливое лицо дочери», - сказала Хеле.