Фехтовальщица Катрина Лехис опубликовала милое фото с матерью: как две капли воды

«Мамочка», - подписала фехтовальщица Катрина Лехис милую фотографию, позируя со своей мамой Хеле.
Одни отметили в комментариях, что мать и дочь похожи, как две капли воды, другие написали: «какие красивые женщины!»
В 2021 году, когда Катрина Лехис завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде, ее мать Хеле Кульма была приглашена в программу программу Ringvaade.
На вопрос о том, как чувствует себя мать, когда ее дочь борется за медаль на Олимпиаде, Кульма ответила, что ее сердце готово выпрыгнуть из груди от переживаний. «Катрина позвонила, как только смогла. Мы не очень много говорили, потому что нам не нужно было много слов. Я видела счастливое лицо дочери», - сказала Хеле.
Она описала свою дочь как «терпеливую и дружелюбную». «Она была очень высокой и выделялась на фоне своих сверстников. Но рост - это ее путь», - уверена мать Катрины.