В каком месяце ваш мужчина родился, такой и будет с ним вся жизнь!

В женщинах больше всего ценит чистоплотность. Не дай Бог появиться перед ним в засаленном фартуке: смолчит, но обязательно даст понять, что это ему крайне неприятно. В конфликтах жены с окружающими всегда берет ее сторону, даже если она и не права. Не ревнив, хотя иногда жена может долго водить его за нос.

Майский мужчина

Майский мужчина не расположен к длительным объяснениям. Главное в его характере - быстрота реакции, умение схватывать суть дела на лету. Его живая натура не терпит проволочек в делах. Добр к окружающим, с особой теплотой относится к родственникам. Как правило, удачлив в работе. Но если начинается полоса невезений, то одна неудача следует за другой. Нетерпеливость толкает его к желанию руководить, делать все по своему усмотрению. Самоуверен, но не настолько, чтобы не уметь рассчитать свои силы. С одной стороны, в его характере - неистощимый юмор и веселый нрав, с другой - цинизм и раздражительность.

Жизнь для него редко бывает скучной и пустой. Он общителен, независим. Обладает аналитическим складом ума. Упрям, всегда поступает так, как считает нужным.