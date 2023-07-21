Как знаки Зодиака создают себе проблемы и портят жизнь

5. Лев

Вы портите себе жизнь и делаете её банальной и бесцветной, когда всячески ограничиваете себя и не живете каждый день так, как будто он последний. Вы очень на многое способны, но внутренние ограничения и привычная зона комфорта не дают вам расправить крылья. Вы нередко предаетесь унынию и пессимизму, и это то, что мешает вашему успеху в жизни.

6. Дева

Вы умеете усложнить себе жизнь тем, что мастерски притворяетесь, что все отлично, хотя это не так. Люди вашего знака всегда стараются оставаться сильными для себя и окружающих, но это нормально – чувствовать себя слабым, уязвимым или расстроенным. Неважно, что думают люди, или даже то, что думаете вы. Все, что имеет значение, это жить естественно и свободно.

7. Весы

Вы портите себе жизнь, когда пытаетесь осчастливить других в ущерб себе. Вы точно знаете, что хотите, но ваше сердце настолько велико, что вы мечтаете, чтобы и все вокруг были настолько счастливы, насколько это возможно. Но это не ваша ответственность, потому расставляйте приоритеты в пользу ваших потребностей. Да, это звучит немного эгоистично, но жизнь ваша от этого только улучшится.

8. Скорпион