Брат и жена умершего от рака Александра Пономаренко устроили войну за многомиллионное наследство

Несколько месяцев Александр Пономаренко боролся с раком желудка. Рядом с артистом были любящие родственники: брат Валерий, супруга, дети. Казалось, горе сплотило всех. Но после похорон близкие разругались из-за наследства, пишет «Стархит».
Прошло полгода с момента смерти Александра Пономаренко. Юморист не смог побороть страшную болезнь и ушел из жизни на руках у любимой жены.
Брат Валерий неоднократно говорил, что никогда не бросит семью брата и будет помогать им до последнего. Но теперь все изменилось: наследственный вопрос рассорил всех домочадцев.
Почему брату и пожилой матери не досталось многомиллионное наследство Пономаренко, а все перешло к жене? Жена до последнего была рядом с умирающим Александром Пономаренко
Судя по всему, проблемы начались ближе к дате вступления в наследство. По закону, претендовать на него могут не только жена и дети, но также пожилая мать и братья. То есть Валерий и Иван.
К слову, от пожилой матери долго скрывали, что одного из ее сыновей больше нет. Женщина просто убита горем, теперь же ей нужно вместе со всеми идти к нотариусу и писать заявление.
Судя по всему, вдова Александра недовольна тем, что Валерий требует свою долю. И видимо, немалую.