Брат и жена умершего от рака Александра Пономаренко устроили войну за многомиллионное наследство

Прошло полгода с момента смерти Александра Пономаренко. Юморист не смог побороть страшную болезнь и ушел из жизни на руках у любимой жены.

Брат Валерий неоднократно говорил, что никогда не бросит семью брата и будет помогать им до последнего. Но теперь все изменилось: наследственный вопрос рассорил всех домочадцев.

Почему брату и пожилой матери не досталось многомиллионное наследство Пономаренко, а все перешло к жене? Жена до последнего была рядом с умирающим Александром Пономаренко

Судя по всему, проблемы начались ближе к дате вступления в наследство. По закону, претендовать на него могут не только жена и дети, но также пожилая мать и братья. То есть Валерий и Иван.

К слову, от пожилой матери долго скрывали, что одного из ее сыновей больше нет. Женщина просто убита горем, теперь же ей нужно вместе со всеми идти к нотариусу и писать заявление.