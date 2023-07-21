«Бил, как не в себя»: Кристина Асмус рассказала о насилии в прошлых отношениях

Актриса театра и кино Кристина Асмус в течение 1,5 лет состояла в абьюзивных отношениях и подвергалась в том числе физическому насилию со стороны партнера. Об этом она рассказала в шоу «Прослушка».
Асмус не озвучила имя человека, о котором шла речь. Однако она поделилась подробностями травматичного опыта. Актриса встречалась с жестоким партнером в студенческие годы.
«Полтора года я была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером. Это не как токсичный человек, который «ой, ну ты рубашку неправильно погладила» или «в кино плохо сыграла». Он бил, как не в себя» – призналась звезда ведущему шоу.
В тот тяжелый период Кристина не делилась переживаниями с близкими и друзьями, потому что боялась осуждения с их стороны и необоснованных обвинений.
«Я не могла прийти ни к кому. Ни к однокурсникам, ни к подругам, ни к родителям. Мне было страшно, что меня осудят, что я сама виновата».