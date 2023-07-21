«Бил, как не в себя»: Кристина Асмус рассказала о насилии в прошлых отношениях

«Полтора года я была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером. Это не как токсичный человек, который «ой, ну ты рубашку неправильно погладила» или «в кино плохо сыграла». Он бил, как не в себя» – призналась звезда ведущему шоу.