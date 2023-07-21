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Как понять, что начал тупеть: пять грустных признаков превращения в идиота

Limon.ee
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Реклама. Иллюстративное фото
Реклама. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Многие ошибочно думают, что деградация личности обязательно начинается с отказа от саморазвития. Но на деле уже по этим тревожным звоночкам, если они у вас появились, можно понять, что пора кардинально пересмотреть свою жизнь, пишет Лайф.

Кому понравится считаться в компании глупым человеком? Парадокс, но тупеть мы начинаем постепенно, деградация личности не происходит за один день. Чтобы этого не допустить, следует контролировать свои мысли и поступки. И бить тревогу, заметив у себя все эти признаки.

1. Вы верите рекламе

Как только поймали себя на мысли, что обязательно купите смартфон последней модели, показанный в рекламе, бейте в набат. Остановите рефлекс приобрести товар и подумайте: это ваше желание или вы повелись на крутой маркетинговый ход. Реклама на то и рассчитана, чтобы завуалированно внушать людям мысли о ненужной или слишком дорогой покупке. Поэтому важно понимать и отделять желания свои от навязанных.

2. Не сомневаетесь в словах других

В сомнениях, как и в спорах, рождается истина. Увы, но деградирующая личность утрачивает желание разбираться в действительности. Просто слушает и мотает на ус то, что ей говорят, совершенно не задумываясь, а правда ли это, не используют ли её в своих целях недоброжелатели. Сомневаться и перепроверять поступающую информацию важно и нужно.

3. Нашли себе врагов

Личность, которая постепенно теряет возможность видеть мир таким, какой он есть, тупея, станет отдаляться от общества. Потому что начнёт в каждом видеть врага. Отчасти так будет происходить из-за навязанных или услышанных где-то и кем-то мыслей. Есть и вариант агрессивного настроя, конечно. В этом случае деградирующий человек постоянно захочет со всеми спорить и скандалить. Ведь только он тут «самый умный».

4. Свели потребности к минимуму

Один из уже самых опасных для человека признаков, говорящих о деградации личности, - это сведение потребностей к минимуму. Какое саморазвитие, о чём вы? Такой человек будет думать только о том, чтобы поесть да побыстрее отдохнуть. Скорее всего, в компании бутылки с алкоголем. Начавшему тупеть неинтересно читать, общаться с другими, искать хобби и изучать новое. Так что вы очень рискуете, если уже попали в ловушку дом – работа – дом.

5. Живете по шаблону

Последний этап деградации и уже практически невозможность вернуться к себе - это жизнь по шаблону. Отупевший человек более не способен понимать, чего хочет сам, в чём нуждается. Он превращается в послушного перед общественными штампами робота. Поэтому и жить начинает, словно по инструкции: берет кредит, рожает детей, несмотря на условия жизни, одевается с витрин магазинов и совершенно не пытается вырваться из этого порочного круга.

Поэтому, если заметили у себя только часть признаков, задумайтесь над изменением поведения и жизни. Пока не стало слишком поздно. А ещё следите за тем, что говорите.

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