Как понять, что начал тупеть: пять грустных признаков превращения в идиота

Кому понравится считаться в компании глупым человеком? Парадокс, но тупеть мы начинаем постепенно, деградация личности не происходит за один день. Чтобы этого не допустить, следует контролировать свои мысли и поступки. И бить тревогу, заметив у себя все эти признаки.

1. Вы верите рекламе

Как только поймали себя на мысли, что обязательно купите смартфон последней модели, показанный в рекламе, бейте в набат. Остановите рефлекс приобрести товар и подумайте: это ваше желание или вы повелись на крутой маркетинговый ход. Реклама на то и рассчитана, чтобы завуалированно внушать людям мысли о ненужной или слишком дорогой покупке. Поэтому важно понимать и отделять желания свои от навязанных.

2. Не сомневаетесь в словах других

В сомнениях, как и в спорах, рождается истина. Увы, но деградирующая личность утрачивает желание разбираться в действительности. Просто слушает и мотает на ус то, что ей говорят, совершенно не задумываясь, а правда ли это, не используют ли её в своих целях недоброжелатели. Сомневаться и перепроверять поступающую информацию важно и нужно.

3. Нашли себе врагов