Три фразы, которые бодрят мужчин в постели

Выяснили, что же наши мужчины желают слышать от женщин в постели.

Вставляйте его имя

Редкий человек равнодушен к своему имени. Это психологический прием, которым стоит пользоваться не только в обычном общении, но также, когда вы оказываетесь за закрытыми дверями спальни. Никто не запрещает вам во время процесса называть партнера как угодно, возможно, в вашей паре уменьшительные словечки в ходу как никогда, но именно имя мужчины может довести его до пика и зафиксировать на вас. Просто попробуйте.

Направляйте его

Молчаливая женщина – женщина, оставшаяся без оргазма. Мужчина не может читать ваши мысли и почти всегда действует наугад. Стоит ли говорить, что наслаждение получит только он? Да и то, партнер скорее растроится, если вы так и остаенетесь ни с чем. Если вы хотите, чтобы партнер сошел с ума от того, что его женщина на вершине блаженства в постели именно с ним, говорите, направляйте его, хвалите и всячески реагируйте на происходящее не только физическими реакциями, но и вербально.

Озвучьте фантазии