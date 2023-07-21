Пророчество Глобы: чего нужно бояться Овнам, Тельцам, Ракам и Близнецам в 2023 году

Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2023 год, назвав главную опасность для некоторых знаков зодиака. Что нужно избегать тем, кто рискует навлечь на себя беду – подключаем интуицию.

Овны будят заняты вопросами, связанными с работой и здоровьем. Эти аспекты напомнят о себе в августе и будут тревожить вплоть до декабря. На этом фоне многие события покажутся неважными, зато принесут значительную отдачу позже. Также возможны личные трудности, проблемы со здоровьем, жилищные неурядицы, потери – семейные и материальные. Все это нагрянет во второй половине октября.

Тельцам стоит опасаться немалых расходов. 2023 год – не время тратить деньги на пустяки. Также под прицелом окажется семья, переезд, забота о близких и родителях.

«На службе кардинальные перемены во второй половине осени. Внимание здоровью. Любимые люди и коллеги станут опорой», – заверила Глоба.

Близнецы могут лишиться важной поддержки в лице соратников и друзей. Им буквально придется сражаться за себя и свое дело. Дремать и нежиться не приходится. Заработки должны оставаться под контролем, любые траты могут пробить брешь в семейном бюджете.

«Во второй половине осени берегите детей, любимых людей. Могут вернуться старые связи и увлечения. С середины года и на последующие два года планируйте новые дела», — добавила астролог.

Перед Раками остро встанет вопрос, связанный с карьерой. Финансовый и деловой успех будет перемежаться с материальными проблемами. Этому знаку зодиака следует быть экономнее.