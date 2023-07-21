Пророчество Глобы: чего нужно бояться Овнам, Тельцам, Ракам и Близнецам в 2023 году

Что нужно избегать тем, кто может упасть на дно.
Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2023 год, назвав главную опасность для некоторых знаков зодиака. Что нужно избегать тем, кто рискует навлечь на себя беду – подключаем интуицию.
Овны будят заняты вопросами, связанными с работой и здоровьем. Эти аспекты напомнят о себе в августе и будут тревожить вплоть до декабря. На этом фоне многие события покажутся неважными, зато принесут значительную отдачу позже. Также возможны личные трудности, проблемы со здоровьем, жилищные неурядицы, потери – семейные и материальные. Все это нагрянет во второй половине октября.
Тельцам стоит опасаться немалых расходов. 2023 год – не время тратить деньги на пустяки. Также под прицелом окажется семья, переезд, забота о близких и родителях.
«На службе кардинальные перемены во второй половине осени. Внимание здоровью. Любимые люди и коллеги станут опорой», – заверила Глоба.
Близнецы могут лишиться важной поддержки в лице соратников и друзей. Им буквально придется сражаться за себя и свое дело. Дремать и нежиться не приходится. Заработки должны оставаться под контролем, любые траты могут пробить брешь в семейном бюджете.
«Во второй половине осени берегите детей, любимых людей. Могут вернуться старые связи и увлечения. С середины года и на последующие два года планируйте новые дела», — добавила астролог.
Перед Раками остро встанет вопрос, связанный с карьерой. Финансовый и деловой успех будет перемежаться с материальными проблемами. Этому знаку зодиака следует быть экономнее.
«В октябре — присмотрите за домом, имуществом, берегите родителей. Приостановятся проекты в начале ноября, вы можете расстаться с другом. Но придут перспективы в творчестве, любви, делах детей и деловых начинаниях», — уточнила Глоба.