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БОЛЬШОЙ И УШАСТЫЙ ⟩ Смотрите, какую прелесть встретили с утра пораньше в Пыхья-Таллинне

Limon.ee
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Заяц. Скриншот из Facebook.
Заяц. Скриншот из Facebook. Фото: скриншот

В социальной сети Facebook в группе KOPLI выложили симпатичную фотографию большого ушастого зайца. 

Красочная фотография и очаровательное создание на ней привлекло внимание многих участников группы, вызвав лавину комментариев и сердечек. Фанаты животных оценили его неповторимый обаятельный вид, поделились впечатлениями и вспомнили свои мгновения встречи с диким миром. Моменты природы всегда радуют нас своей красотой, а такие зрелища наполняют наше сердце радостью и умиротворением.

Смотрите, какой очаровательный зверь!

Фото: скриншот
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