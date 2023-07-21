БОЛЬШОЙ И УШАСТЫЙ ⟩ Смотрите, какую прелесть встретили с утра пораньше в Пыхья-Таллинне

Красочная фотография и очаровательное создание на ней привлекло внимание многих участников группы, вызвав лавину комментариев и сердечек. Фанаты животных оценили его неповторимый обаятельный вид, поделились впечатлениями и вспомнили свои мгновения встречи с диким миром. Моменты природы всегда радуют нас своей красотой, а такие зрелища наполняют наше сердце радостью и умиротворением.