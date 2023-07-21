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Путешественник случайно заснял свою смерть на видео

Limon.ee
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Фото: Becky Bohrer, File/Scanpix

Власти американского штата Аляска ведут поиски тела 43-летнего Пола Родригеса-младшего, который, судя по записи видеокамеры на его шлеме, утонул в ледниковом озере Менденхолл, сообщает Associated Press.

По информации агентства, 43-летний мужчина, решивший поплавать по озеру на каяке, пропал около десяти дней назад. Полицейские нашли автомобиль Родригеса припаркованным в зоне отдыха неподалеку от озера. Также на озере был обнаружен плавающий без присмотра каяк.

Позднее в ходе поисковой операции был найден шлем с прикрепленной к нему камерой GoPro. Сообщается, что она записала момент опрокидывания каяка.

«На записи видно, что каяк перевернулся из-за сильного течения, идущего от ледника», – заявил руководитель спасателей.

Тело Родригеса пока найти не удалось.

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