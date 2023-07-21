Путешественник случайно заснял свою смерть на видео

По информации агентства, 43-летний мужчина, решивший поплавать по озеру на каяке, пропал около десяти дней назад. Полицейские нашли автомобиль Родригеса припаркованным в зоне отдыха неподалеку от озера. Также на озере был обнаружен плавающий без присмотра каяк.