Путешественник случайно заснял свою смерть на видео

Власти американского штата Аляска ведут поиски тела 43-летнего Пола Родригеса-младшего, который, судя по записи видеокамеры на его шлеме, утонул в ледниковом озере Менденхолл, сообщает Associated Press.
По информации агентства, 43-летний мужчина, решивший поплавать по озеру на каяке, пропал около десяти дней назад. Полицейские нашли автомобиль Родригеса припаркованным в зоне отдыха неподалеку от озера. Также на озере был обнаружен плавающий без присмотра каяк.
The man, named by police as 43-year-old Paul Jose Rodriguez Jr, was on Mendenhall Lake, near the city of Juneau in southern Alaska, when his kayak capsizedhttps://t.co/PCRaqOhZv5— Sky News (@SkyNews) July 19, 2023
Позднее в ходе поисковой операции был найден шлем с прикрепленной к нему камерой GoPro. Сообщается, что она записала момент опрокидывания каяка.
«На записи видно, что каяк перевернулся из-за сильного течения, идущего от ледника», – заявил руководитель спасателей.
Тело Родригеса пока найти не удалось.