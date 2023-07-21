Джордж Клуни призвал мир уничтожить ЧВК «Вагнер»

Знаменитый американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни, который во время встречи с Джамалой выразил поддержку Украине, призвал западные страны объединить усилия по борьбе против ЧВК «Вагнер». Он обратился с этим призывом со страниц издания The Economist, для которого время от времени пишет колонку.
Актер Джордж Клуни является одним из основателей проекта The Sentry, целью которого является борьба со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке. Актера поддержал другой основатель The Sentry Джон Прендергаст.
Они уверены в том, что после провала мятежа Евгения Пригожина структура основанной им ЧВК «Вагнер» может измениться, но сама компания продолжит существование и никуда не исчезнет. «Эта бизнес-империя представляет угрозу для мира во всем мире, прав человека и эффективного управления», - подчеркивают Клуни и Прендергаст.
Введения санкций против ЧВК «Вагнер» и связанных с ней структур недостаточно. Клуни призывает создать международную коалицию, целью которой станет «уничтожение бизнес-империи ЧВК «Вагнер».
«Америка, ЕС и другие союзники должны сосредоточиться на привлечении группы «Вагнер» к финансовой и юридической ответственности. Они должны создать специальную коалицию, нацеленную на ликвидацию этой группировки, опираясь на опыт аналогичных действий, которые были направлены против «Исламского государства» и «Аль-Каиды», - считают Клуни и Прендергаст.
Актер и адвокат также предложили ужесточить санкции против юристов, финансистов и других людей, которые предположительно сотрудничают с «вагнеровцами» в Центральноафриканской Республике и других странах Африки. Эти меры затруднят финансирование группы «Вагнера» и позволят сдержать тех, кто пока рассматривает возможность работать с российской ЧВК.
Клуни и Прендергаст подчеркивают, что «вагнеровцы» являются опасными террористами и военными преступниками. Они совершили в Украине и продолжают совершать преступления в Африке против гражданского населения, в том числе женщин и детей. Поэтому международное сообщество обязано уделить первоочередное внимание расследованиям военных преступлений и судебному преследованию тех, кто несет за них «наибольшую ответственность», говорится в заявлении знаменитого актера и его друга-адвоката.