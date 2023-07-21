Джордж Клуни призвал мир уничтожить ЧВК «Вагнер»

Актер Джордж Клуни является одним из основателей проекта The Sentry, целью которого является борьба со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке. Актера поддержал другой основатель The Sentry Джон Прендергаст.

Они уверены в том, что после провала мятежа Евгения Пригожина структура основанной им ЧВК «Вагнер» может измениться, но сама компания продолжит существование и никуда не исчезнет. «Эта бизнес-империя представляет угрозу для мира во всем мире, прав человека и эффективного управления», - подчеркивают Клуни и Прендергаст.

Введения санкций против ЧВК «Вагнер» и связанных с ней структур недостаточно. Клуни призывает создать международную коалицию, целью которой станет «уничтожение бизнес-империи ЧВК «Вагнер».

«Америка, ЕС и другие союзники должны сосредоточиться на привлечении группы «Вагнер» к финансовой и юридической ответственности. Они должны создать специальную коалицию, нацеленную на ликвидацию этой группировки, опираясь на опыт аналогичных действий, которые были направлены против «Исламского государства» и «Аль-Каиды», - считают Клуни и Прендергаст.

Актер и адвокат также предложили ужесточить санкции против юристов, финансистов и других людей, которые предположительно сотрудничают с «вагнеровцами» в Центральноафриканской Республике и других странах Африки. Эти меры затруднят финансирование группы «Вагнера» и позволят сдержать тех, кто пока рассматривает возможность работать с российской ЧВК.