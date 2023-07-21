Пт, 21.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Почему 21 июля нельзя начинать ничего нового: приметы и строгие запреты

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Черника. Иллюстративное фото.
Черника. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 21 июля. Все строгие приметы и запреты дня сообщает «Главред».

С этого дня начинали жать рожь. После этого накрывали столы, устраивали угощения.

Верили, что с 21 июля начинается самая сильная жара.

Что можно делать 21 июля

  • Казанская Богородица помогает молодым девушкам обрести счастье. Принято было ходить в церковь и просить благополучия.
  • В этот день принято было собирать чернику. Черника обладает огромной целебной силой, восстанавливает плохое зрение, нормализует пищеварение, а также прекрасно справляется с такими болезнями, как ревматизм, цинга и подагра.

Что нельзя делать 21 июля

  • Нельзя 21 июля отправляться в дорогу.
  • Нельзя 21 июля браться за новые дела. Верили, что успеха не принесут.
  • Нельзя 21 июля бездельничать.
  • Нельзя 21 июля срывать березовые листья, даже в лечебных целях. Можно быстро заболеть.
  • Нельзя 21 июля работать по дому (стирать, шить, заниматься иным тяжелым трудом).
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх