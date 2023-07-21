Почему 21 июля нельзя начинать ничего нового: приметы и строгие запреты

С этого дня начинали жать рожь. После этого накрывали столы, устраивали угощения.
Верили, что с 21 июля начинается самая сильная жара.
Что можно делать 21 июля
- Казанская Богородица помогает молодым девушкам обрести счастье. Принято было ходить в церковь и просить благополучия.
- В этот день принято было собирать чернику. Черника обладает огромной целебной силой, восстанавливает плохое зрение, нормализует пищеварение, а также прекрасно справляется с такими болезнями, как ревматизм, цинга и подагра.
Что нельзя делать 21 июля
- Нельзя 21 июля отправляться в дорогу.
- Нельзя 21 июля браться за новые дела. Верили, что успеха не принесут.
- Нельзя 21 июля бездельничать.
- Нельзя 21 июля срывать березовые листья, даже в лечебных целях. Можно быстро заболеть.
- Нельзя 21 июля работать по дому (стирать, шить, заниматься иным тяжелым трудом).