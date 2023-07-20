Муж американской светской львицы озвучил необычное имя, которым хотел бы назвать их общего сына

Парни - они такие: независимо от возраста любят ребячество и мальчишеские шалости. И даже серьезный зататуированный музыкант не исключение. Звездный супруг беременной Кортни Кардашьян на днях раскрыл имя, которым хотел бы назвать их общего ребенка, пишет Супер.
Трэвис Баркер рассказал, что, будь у него право, он бы дал малышу имя Рокки13. И хотя, говорит возлюбленный Кортни Кардашьян, имя действительно необычное, именно оно крутится у него в голове все чаще. «Рокки Джордж играл на гитаре в Suicidal Tendencies. А 13 - это просто самое большое число всех времен. И "Рокки" - величайший фильм о боксе всех времен», - пояснил участник Blink-182.
Дочь артиста от первого брака Алабама, которая пришла на интервью вместе с отцом, тоже похихикала. И предсказала младшему брату серьезные проблемы в школе, если его и впрямь назовут Рокки13. Но мы уверены, именитая мама случиться подобному не даст. Поговаривают, одна из сестер Кардашьян уже выбрала имя для сынишки. И ни с какими рокерами оно не связано.