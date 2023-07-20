Муж американской светской львицы озвучил необычное имя, которым хотел бы назвать их общего сына

Трэвис Баркер рассказал, что, будь у него право, он бы дал малышу имя Рокки13. И хотя, говорит возлюбленный Кортни Кардашьян, имя действительно необычное, именно оно крутится у него в голове все чаще. «Рокки Джордж играл на гитаре в Suicidal Tendencies. А 13 - это просто самое большое число всех времен. И "Рокки" - величайший фильм о боксе всех времен», - пояснил участник Blink-182.