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ФОТО ⟩ Таллиннка с нетерпением ждала свою посылку, но, получив ее, очень сильно разозлилась

Крислин Метсанурм
, репортер
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Почтовый автомат Omniva. Коллаж Elu24.
Почтовый автомат Omniva. Коллаж Elu24. Фото: Arvo Meeks / Erakogu / Elu24 kollaž

«Они были очень аккуратно вскрыты, но я сразу заметила, чего не хватает», - рассказывает Тийна, жительница Таллинна, которая заказала посылку в почтовый автомат, а когда получила ее, поняла, что кто-то вскрыл ее по дороге. Компания Omniva заверила получателя посылки, что в компанию посылка уже была доставлена в таком виде, пишет Elu24

«Я пошла за посылкой, но до меня она уже была один раз открыта, а потом заклеена скотчем», - рассказывает Тийна, которая с нетерпением ждала свою посылку и во вторник утром должна была рассчитаться по счетам с Omniva. «Она еще была так неаккуратно обратно запечатана!»

Когда она вынула посылку из почтового автомата, то обнаружила, что маленькие упаковки внутри большого пакета были вскрыты. «Они были очень аккуратно вскрыты, но я сразу заметила, чего не хватает», - пояснила она. Одна из маленьких посылок, по ее словам, была совершенно пуста, от нее остался только пакет.

По словам Тийны, она сразу же связалась с компанией Omniva, которая перевела ее в режим ожидания. «В итоге кто-то написал под моим постом в Facebook, что мне все-таки надо написать им на почту», - рассказала Тийна, описывая процесс, который показался ей довольно пустяковым, поскольку денежная стоимость утерянного предмета была невелика.

Kinni teibitud pakk ja tühi pakkekott
Kinni teibitud pakk ja tühi pakkekott Фото: Erakogu / kollaž

Omniva: получатель посылки связался с нами и получил информацию

В почтовой службе редакции сообщили, что по закону они не имеют права передавать информацию о посылке третьим лицам. «Мы видим, что правильный получатель посылки также связался с нами и получил информацию и ответ о ней», - добавили в Omniva.

Тийна поделилась с редакцией электронным письмом, в котором компания сообщает, что посылка уже прибыла в Эстонию в заклеенной упаковке. «Поскольку посылка не имела разницы в весе, ситуация не была зафиксирована, и посылка была дальше направлена в выбранный Вами посылочный автомат», - говорится в письме Omniva. «Поскольку международная посылка проходит несколько этапов, необходимо провести расследование в почтовых службах как страны отправления, так и страны назначения, чтобы определить, на каком этапе была повреждена посылка».

Менеджер по операциям компании Omniva Эверт Рёэпсон пояснил Postimees, что такие случаи довольно редки, и вскрытие посылки в Omniva производится только по уважительной причине: например, по просьбе самого клиента или если упаковка посылки слишком повреждена и нестабильна для дальнейшей транспортировки.

«В этом случае упаковка посылки будет приведена в порядок, а вместе с посылкой будет оформлен акт», - сказал Рёэпсон, добавив, что в случае повреждения содержимого посылки с клиентом обязательно связываются.

По его словам, Omniva также может вскрыть посылку без адреса, чтобы доставить ее владельцу. Однако делать это можно только в поле зрения камеры наблюдения.

Почтовая фирма может вскрыть посылку:

  • для защиты содержимого посылки или регистрации его состояния;
  • для защиты содержимого поврежденной почтовой посылки или для регистрации ее состояния;
  • для идентификации отправителя в случае невозможности его доставки;
  • для таможенного контроля.

Вскрытые посылки помечаются и составляется протокол о вскрытии.

С содержимым вскрытой посылки запрещено ознакамливаться детальнее, чем того предполагает причина вскрытия, и сотрудник должен соблюдать почтовую тайну.

Источники: Закон о почтовой связи, антимонопольный орган

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