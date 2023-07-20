ФОТО ⟩ Таллиннка с нетерпением ждала свою посылку, но, получив ее, очень сильно разозлилась

Менеджер по операциям компании Omniva Эверт Рёэпсон пояснил Postimees, что такие случаи довольно редки, и вскрытие посылки в Omniva производится только по уважительной причине: например, по просьбе самого клиента или если упаковка посылки слишком повреждена и нестабильна для дальнейшей транспортировки.

«В этом случае упаковка посылки будет приведена в порядок, а вместе с посылкой будет оформлен акт», - сказал Рёэпсон, добавив, что в случае повреждения содержимого посылки с клиентом обязательно связываются.

По его словам, Omniva также может вскрыть посылку без адреса, чтобы доставить ее владельцу. Однако делать это можно только в поле зрения камеры наблюдения.

Почтовая фирма может вскрыть посылку:

для защиты содержимого посылки или регистрации его состояния;

для защиты содержимого поврежденной почтовой посылки или для регистрации ее состояния;

для идентификации отправителя в случае невозможности его доставки;

для таможенного контроля.

Вскрытые посылки помечаются и составляется протокол о вскрытии.

С содержимым вскрытой посылки запрещено ознакамливаться детальнее, чем того предполагает причина вскрытия, и сотрудник должен соблюдать почтовую тайну.

Источники: Закон о почтовой связи, антимонопольный орган