ФОТО ⟩ Град в середине июля! «Словно ехал по заснеженной дороге»

«Я не мог понять, почему моя машина скользит на дороге», - говорит Эрет, живущий в Пылтсамаа, пишет Elu24.
Эрет делится с редакцией фотографиями, сделанными в Пылтсамаа, где в июле словно выпал снег. «Я заметил, что обочины дороги полностью белые», - говорит он, добавляя, что в какой-то момент не мог понять, почему его машина скользит на дороге.
Смотрите фотографии, чтобы увидеть град, покрывший дороги в Пылтсамаа:
«Всю дорогу шел дождь, а потом я решил остановиться и выйти из машины», - рассказывает Эрет. Как только он это сделал, Эрет заметил, что земля словно покрылась снежным ковром.