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ФОТО ⟩ Град в середине июля! «Словно ехал по заснеженной дороге»

Limon.ee
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В Пылтсамаа пошел град.
В Пылтсамаа пошел град. Фото: Erakogu / lugeja fotod

«Я не мог понять, почему моя машина скользит на дороге», - говорит Эрет, живущий в Пылтсамаа, пишет Elu24

Эрет делится с редакцией фотографиями, сделанными в Пылтсамаа, где в июле словно выпал снег. «Я заметил, что обочины дороги полностью белые», - говорит он, добавляя, что в какой-то момент не мог понять, почему его машина скользит на дороге.

Смотрите фотографии, чтобы увидеть град, покрывший дороги в Пылтсамаа:

«Всю дорогу шел дождь, а потом я решил остановиться и выйти из машины», - рассказывает Эрет. Как только он это сделал, Эрет заметил, что земля словно покрылась снежным ковром. 

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