ФОТО ⟩ Град в середине июля! «Словно ехал по заснеженной дороге»

Эрет делится с редакцией фотографиями, сделанными в Пылтсамаа, где в июле словно выпал снег. «Я заметил, что обочины дороги полностью белые», - говорит он, добавляя, что в какой-то момент не мог понять, почему его машина скользит на дороге.