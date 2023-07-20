ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ Из эстонской криптовалютной компании CoinLoan пропали 204 миллиона евро

Kolmapäeva hommikul kogunesid Tallinnas Harju maakohtus laua taha CoinLoan OÜ võlausaldajad, et arutada ettevõtte pankrotti. Kokku oli võlausaldajatel krüptovaluutasse investeerinud ettevõtte vastu nõudeid 204 miljonit eurot.
Более 12 000 кредиторов, вложивших свои деньги и активы в CoinLoan и оставшихся с пустыми руками, должны были явиться в Харьюский уездный суд 19 июля по приглашению управляющего банкротством Мартина Пярна.
Собрание кредиторов обанкротившейся компании было похоже на рождественскую вечеринку коллегии адвокатов: за длинным столом собрались ведущие юристы Эстонской Адвокатуры и представители бюро. Собрались такие фирмы, как Cobalt, Lextal, Alvin Glikman, Hedman, Magnusson и другие.
Не хватало только рождественской утки и квашеной капусты.
В самом начале заседания судья Меэлис Эерик призвал маститых юристов быть рациональными, поскольку цель производства по делу о банкротстве - возврат денег. «Какова причина производства по делу о банкротстве, был ли это обычный экономический риск? Такое все равно случается. Или это что-то более ужасное, например, серьезная ошибка в управлении, преступление? Но мы здесь не занимаемся преступлениями, предоставьте это полиции», - сказал Эерик.
На заседании член правления CoinLoan OÜ Александр Фалюшин, проживающий в Санкт-Петербурге уже полтора года, под присягой подтвердил правильность всех предоставленных им сведений о материальном положении компании. Александр Фалюшин присутствовал на заседании в режиме онлайн, поскольку срок действия его вида на жительство в Эстонии истек.
Мартин Пярна, управляющий банкротством, сообщил, что размер иска к CoinLoan составляет более 204 миллиона евро. Говоря об имуществах компании, он отметил, что, по имеющейся у члена правления Фалюшина информации, на банковских счетах CoinLoan находится около 90 000 евро. По словам Пярна, есть подтверждение о 8 000 евро на счету в болгарском банке, а про 80 000 евро на счету в швейцарском банке пока не ясно.
Однако, как утверждается, компания располагает криптоактивами на сумму 108 миллионов евро.
По предложению управляющего банкротством была сформирована комиссия из семи кредиторов, в которую вошли четыре крупных кредитора и три представителя мелких кредиторов. Лимит между крупными и мелкими кредиторами был установлен в размере одного миллиона евро.