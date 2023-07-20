ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ Из эстонской криптовалютной компании CoinLoan пропали 204 миллиона евро

Более 12 000 кредиторов, вложивших свои деньги и активы в CoinLoan и оставшихся с пустыми руками, должны были явиться в Харьюский уездный суд 19 июля по приглашению управляющего банкротством Мартина Пярна.

Собрание кредиторов обанкротившейся компании было похоже на рождественскую вечеринку коллегии адвокатов: за длинным столом собрались ведущие юристы Эстонской Адвокатуры и представители бюро. Собрались такие фирмы, как Cobalt, Lextal, Alvin Glikman, Hedman, Magnusson и другие.

Не хватало только рождественской утки и квашеной капусты.

Первое общее собрание кредиторов CoinLoan OÜ. Фото: Taavi Sepp

В самом начале заседания судья Меэлис Эерик призвал маститых юристов быть рациональными, поскольку цель производства по делу о банкротстве - возврат денег. «Какова причина производства по делу о банкротстве, был ли это обычный экономический риск? Такое все равно случается. Или это что-то более ужасное, например, серьезная ошибка в управлении, преступление? Но мы здесь не занимаемся преступлениями, предоставьте это полиции», - сказал Эерик.

На заседании член правления CoinLoan OÜ Александр Фалюшин, проживающий в Санкт-Петербурге уже полтора года, под присягой подтвердил правильность всех предоставленных им сведений о материальном положении компании. Александр Фалюшин присутствовал на заседании в режиме онлайн, поскольку срок действия его вида на жительство в Эстонии истек.

Член правления CoinLoan OÜ Александр Фалюшин. Фото: Kuuuurija

Мартин Пярна, управляющий банкротством, сообщил, что размер иска к CoinLoan составляет более 204 миллиона евро. Говоря об имуществах компании, он отметил, что, по имеющейся у члена правления Фалюшина информации, на банковских счетах CoinLoan находится около 90 000 евро. По словам Пярна, есть подтверждение о 8 000 евро на счету в болгарском банке, а про 80 000 евро на счету в швейцарском банке пока не ясно.

Однако, как утверждается, компания располагает криптоактивами на сумму 108 миллионов евро.