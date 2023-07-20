ВИДЕО ⟩ Над Финским заливом образовался водяной смерч

В четверг утром над Финском заливе можно было наблюдать вихревой водяной смерч.
Синоптик Кайро Кийтсак опубликовал в Facebook видео водяного смерча, бушующего в Финском заливе. Люди, снимавшие видео, утверждают, что в течение двух часов образовалось шесть водоворотов.
В комментариях одна из жительниц опубликовала свой снимок смерча. «Фантастический вид с острова Прангли, правда, не помню, чтобы видела подобное раньше, но было не страшно, он был далеко, и на море полный штиль».
Эти вихри образуются, когда холодные потоки воздуха на окраинах облака сталкиваются с относительно тёплым воздухом над поверхностью воды. Это вызывает образование дождевых капель, одновременно выделяется тепло, локально нагревающее воздух. Тёплый поток устремляется вверх, создавая зону разрежения. Далее процесс усиливается лавинообразно, образуя характерную воронку. В северных широтах такие смерчи довольно часто затухают при подходе к суше,