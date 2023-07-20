ВИДЕО ⟩ Над Финским заливом образовался водяной смерч

Синоптик Кайро Кийтсак опубликовал в Facebook видео водяного смерча, бушующего в Финском заливе. Люди, снимавшие видео, утверждают, что в течение двух часов образовалось шесть водоворотов.

В комментариях одна из жительниц опубликовала свой снимок смерча. «Фантастический вид с острова Прангли, правда, не помню, чтобы видела подобное раньше, но было не страшно, он был далеко, и на море полный штиль».