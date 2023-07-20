Метеорит упал на женщину во Франции, пока она пила кофе

Женщина из деревни в Эльзасе, восток Франции, рассказала журналистам: 6 июля 2023 года в нее попал метеорит, когда она сидела на своей террасе. Моментом ранее француженка и ее подруга «услышали громкий бум», доносящийся с крыши дома. Женщина отметила, что камень отскочил от крыши и попал ей в грудь, оставив синяк на ребрах, пишет Live Science .

Прежде чем француженка поняла, что произошло, ей казалось, что на нее напало неизвестное маленькое животное. Женщина из деревни Ширмек в Эльзасе позже отнесла камень исследователям. Геолог Тьерри Ребманна поразил и пострадавшую, и общественность: «Обнаружение метеора уже редкость. Но оказаться в прямом контакте - это астрономически редко, - отметил доктор Ребманн. - Мы не видели такого десятилетиями в этом регионе».