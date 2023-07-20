Метеорит упал на женщину во Франции, пока она пила кофе

Случайность или знак свыше? Ничто не предвещало беды в один летний день, когда жительницу Эльзаса стукнул кусочек метеорита. Но беспокоиться, кажется, почти не стоит.
Женщина из деревни в Эльзасе, восток Франции, рассказала журналистам: 6 июля 2023 года в нее попал метеорит, когда она сидела на своей террасе. Моментом ранее француженка и ее подруга «услышали громкий бум», доносящийся с крыши дома. Женщина отметила, что камень отскочил от крыши и попал ей в грудь, оставив синяк на ребрах, пишет Live Science.