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Психолог Лабковский рассказал, как случайные фразы из детства разрушают нашу жизнь

Limon.ee
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Мать ругает ребенка. Иллюстративное фото
Мать ругает ребенка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Иногда мы и сами не замечаем, как начинаем повторять те же слова, что слышали в детстве от пап, мам, бабушек и дедушек. Важно обращать внимание на подобные повторы, пишет doctorpiter.ru.

Многие наши проблемы родом из детства. Важно понимать это не для того, чтобы предъявлять родителям претензии и винить их во всех неудачах, а чтобы осознать, откуда в вашей голове появились определенные паттерны поведения и стереотипы.

По словам психолога Михаила Лабковского, критика имеет свойство сама себя воспроизводить. И некоторые слова, сказанные родителями или другими старшими родственниками, могут всплывать в вашем сознании уже во взрослой жизни.

Например, если вы регулярно слышали, что у родителей нет денег вам на игрушки или другие вещи, то во взрослой жизни в вашей голове закрепится мысль: у вас точно нет денег на желаемое. А если в любой момент, когда в детстве вы не занимались учебой, вам говорили: «Почему ты сидишь? Ты уже сделал уроки?» - то высока вероятность, что и сейчас вы не умеете отдыхать и корите себя за безделье даже в выходные дни.

Вот еще пример. Из-за того что ваша мама не разрешала вам после занятий смотреть мультфильмы и напоминала, что вам еще нужно собрать портфель, то во взрослой жизни это может вылиться в то, что вы не можете дать себе время для любимых занятий, пока не проверите бесконечное число раз рабочую почту.

Если в детстве ваши родные выражали свое недовольство вашим выбором одежды с помощью фразы «Ты что надела, я с тобой в таком виде никуда не пойду», то подобные мысли могут посещать вас и во взрослой жизни. А критика вашей внешности в детстве вполне могла привести к тому, что уже вы сами будете собой недовольны, когда вырастете. Если вас стыдили за проявление чувств или постоянно сравнивали с другими, велика вероятность, что это тоже аукнется в будущем.
 
Именно поэтому многие люди цепляются за партнеров, которые причиняют страдания, работают на нелюбимой работе и не реализуют свои мечты, ведь им не понять, чего именно они хотят. 
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