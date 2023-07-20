Психолог Лабковский рассказал, как случайные фразы из детства разрушают нашу жизнь

Иногда мы и сами не замечаем, как начинаем повторять те же слова, что слышали в детстве от пап, мам, бабушек и дедушек. Важно обращать внимание на подобные повторы, пишет doctorpiter.ru.
Многие наши проблемы родом из детства. Важно понимать это не для того, чтобы предъявлять родителям претензии и винить их во всех неудачах, а чтобы осознать, откуда в вашей голове появились определенные паттерны поведения и стереотипы.
Например, если вы регулярно слышали, что у родителей нет денег вам на игрушки или другие вещи, то во взрослой жизни в вашей голове закрепится мысль: у вас точно нет денег на желаемое. А если в любой момент, когда в детстве вы не занимались учебой, вам говорили: «Почему ты сидишь? Ты уже сделал уроки?» - то высока вероятность, что и сейчас вы не умеете отдыхать и корите себя за безделье даже в выходные дни.
Вот еще пример. Из-за того что ваша мама не разрешала вам после занятий смотреть мультфильмы и напоминала, что вам еще нужно собрать портфель, то во взрослой жизни это может вылиться в то, что вы не можете дать себе время для любимых занятий, пока не проверите бесконечное число раз рабочую почту.