Психолог Лабковский рассказал, как случайные фразы из детства разрушают нашу жизнь

Например, если вы регулярно слышали, что у родителей нет денег вам на игрушки или другие вещи, то во взрослой жизни в вашей голове закрепится мысль: у вас точно нет денег на желаемое. А если в любой момент, когда в детстве вы не занимались учебой, вам говорили: «Почему ты сидишь? Ты уже сделал уроки?» - то высока вероятность, что и сейчас вы не умеете отдыхать и корите себя за безделье даже в выходные дни.