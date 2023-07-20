ФОТО ⟩ Красотка Элиса Кольк похвасталась пополнением в семье, но огорчила эстонских поклонников

14 июля певица Элиса Кольк отпраздновала свое 26-летие. «Думаю, я никогда не получала такой поддержки от эстонцев, что для меня совершенно невероятно», - заявила она в тот день. Элиса сообщила редакции Elu24, что провела день рождения в компании дорогих людей.

«Мой день рождения прошел очень хорошо. Я отдохнула со своими близкими, включая Индрека», - рассказала эстонская певица.

Напомним, что Элиса уже долгое время встречается с предпринимателем-миллионером Индрек Рахумаа. На днях певица опубликовала в Instagram, что вместе с Индреком они завели щенка популярной породы кавапу.

«С тех пор, как я была подростком, я хотела иметь свою маленькую собачку, чтобы брать ее с собой повсюду и путешествовать с ней», - говорит Элиса о своей новой маленькой подруге.

Собаку назвали Рози. Фото: Erakogu/Elisa Kolk

Есть у Элисы и грустные новости для эстонских поклонников. Певица сообщает, что она и Индрек уезжают из Эстонии на длительный период времени.

«Мы скоро уезжаем! Впереди много работы», - объясняет Элиса, добавляя, что на самом деле они никогда не жили постоянно в Эстонии.