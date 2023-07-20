ФОТО ⟩ Смертельно больной Дольф Лундгрен женился на 27-летней подруге

65-летний Дольф Лундгрен сыграл свадьбу со своей подругой Эммой Крокдал. Скромную церемонию провели на прошлой неделе на греческом острове Миконос, где у актера есть вилла, сообщает People.

Пара обручилась еще в 2020 году. Но свадьбу все время откладывали: то из-за пандемии, то из-за лечения актера. Недавно Дольф рассказал, что борется с раком. Еще несколько лет назад врачи давали ему не более трех лет жизни, но актер сообщил, что пока лечение дает положительные результаты.

‘Creed II’ Star Dolph Lundgren Marries Emma Krokdal in Mykonos: 'Love, Life and Happiness' (Exclusive) https://t.co/HGDD6wu5Cd via @people — Alexa (@AlexaLambert89) July 20, 2023

«Мы почувствовали, что наконец настало подходящее время, чтобы праздновать любовь, жизнь и счастье - в стране богов», - рассказал актер о свадьбе.

Звезда фильмов «Рокки 4», «Неудержимые», «Универсальный солдат» и многих других, начал встречаться с фитнесс-инструктором Эммой Крокдал в начале 2020 года, а уже летом сделал ей предложение.

Дольф и Эмма впервые встретились на празднике равноденствия в Западном Голливуде и быстро подружились, но потребовалось некоторое время, чтобы между ними вспыхнул роман.

«Я не знал, почему я ей вообще понравился, но полагаю, она что-то во мне увидела. Она не знала о моей актерской карьере, она ничего обо мне не знала», - вспоминал Лундгрен в интервью.