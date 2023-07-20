ВИДЕО ⟩ Женщина в течение 20 лет ежедневно съедает до четырех рулонов туалетной бумаги
Женщина озадачила, заявив, что потребляет до четырех рулонов туалетной бумаги в день. Об этом она рассказала в шоу TLC - My Strange Addiction: Still Addicted? Американка по имени Кина за последние 20 лет потребила 6350 килограммов своего любимого «деликатеса». «Я им туалетную бумагу как только встаю утром», — сказала она.
Такая привычка стоит ей 2700 долларов в год. Впрочем, женщина заявила, что это стоит каждого цента.
«Вы знаете это ощущение, как после Дня благодарения вы съели все любимые блюда, и вы просто сидите на своем диване, и вы просто расслабляетесь. Я чувствую такое, когда им туалетную бумагу. Туалетная бумага имеет ноль калорий. И она даже не даст вам похмелье», - объяснила она.
За последние два десятилетия Кина стала экспертом туалетной бумаги. Она предпочитает более тонкую слоевую бумагу, потому что «его легче потреблять».
Она говорит, что это как «есть арахисовое масло и бутерброд из желе без корочки», и она наслаждается «хрустом».
Кина спокойно наслаждается ею даже в салонах красоты и других общественных местах. Женщина говорит, что ее привычка привлекает на нее внимание людей, но она не против.
«Когда люди видят, что я ем туалетную бумагу, я получаю несколько удивленных взглядов. Я даже видела, как один человек вытащил свой телефон и пытался записать меня, но мне все равно, у каждого есть свои странные вещи, которые они делают, и это просто моя», - подытожила Кина.