ВИДЕО ⟩ Женщина в течение 20 лет ежедневно съедает до четырех рулонов туалетной бумаги

Такая привычка стоит ей 2700 долларов в год. Впрочем, женщина заявила, что это стоит каждого цента.

«Вы знаете это ощущение, как после Дня благодарения вы съели все любимые блюда, и вы просто сидите на своем диване, и вы просто расслабляетесь. Я чувствую такое, когда им туалетную бумагу. Туалетная бумага имеет ноль калорий. И она даже не даст вам похмелье», - объяснила она.

За последние два десятилетия Кина стала экспертом туалетной бумаги. Она предпочитает более тонкую слоевую бумагу, потому что «его легче потреблять».

Она говорит, что это как «есть арахисовое масло и бутерброд из желе без корочки», и она наслаждается «хрустом».

Кина спокойно наслаждается ею даже в салонах красоты и других общественных местах. Женщина говорит, что ее привычка привлекает на нее внимание людей, но она не против.

«Когда люди видят, что я ем туалетную бумагу, я получаю несколько удивленных взглядов. Я даже видела, как один человек вытащил свой телефон и пытался записать меня, но мне все равно, у каждого есть свои странные вещи, которые они делают, и это просто моя», - подытожила Кина.