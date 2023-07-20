Названы три знака Зодиака, которые останутся без работы: осторожность до конца июля

Во второй половине июля три знака Зодиака столкнутся с очень серьезными трудностями в деловой среде. Некоторые люди не выдержат и потеряют свою работу, пишет Teleprogramma. Им нужно быть осторожнее и внимательнее, чтобы не остаться без постоянного заработка.
У Овнов на работе может быть сокращение, чтобы остаться на месте, им нужно проявить гибкость и способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям.
У Раков велика вероятность конфликтов в трудовом коллективе, будьте спокойны и бдительны, чтобы избежать беды.
У Дев на работе случится некая реорганизация, к которой они не были готовы. Лавируйте в новых условиях или ищите новое место, это тоже выход.