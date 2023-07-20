Названы три знака Зодиака, которые останутся без работы: осторожность до конца июля

Во второй половине июля три знака Зодиака столкнутся с очень серьезными трудностями в деловой среде. Некоторые люди не выдержат и потеряют свою работу, пишет Teleprogramma. Им нужно быть осторожнее и внимательнее, чтобы не остаться без постоянного заработка.