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Названы три знака Зодиака, которые останутся без работы: осторожность до конца июля

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Во второй половине июля три знака Зодиака столкнутся с очень серьезными трудностями в деловой среде. Некоторые люди не выдержат и потеряют свою работу, пишет Teleprogramma. Им нужно быть осторожнее и внимательнее, чтобы не остаться без постоянного заработка.

У Овнов на работе может быть сокращение, чтобы остаться на месте, им нужно проявить гибкость и способность адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

У Раков велика вероятность конфликтов в трудовом коллективе, будьте спокойны и бдительны, чтобы избежать беды.

У Дев на работе случится некая реорганизация, к которой они не были готовы. Лавируйте в новых условиях или ищите новое место, это тоже выход.

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