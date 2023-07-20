ВИДЕО ⟩ Лайма Вайкуле показала, что творится в ее доме

«Начались репетиции. Я полежу», - сказала Лайма Вайкуле в новом видео на своей странице в Instagram.

Артистка прилегла прямо на лужайке у своего дома. После подписчикам показали кадры с фрагментами репетиций. Стало понятно, что идет активная подготовка к фестивалю.

В ролик попали Янис Стибелис, Айя Андреева, Patrisha, Маркус Рива, Динара Рудане и многие другие латвийские артисты.

В этом году множество талантливых артистов примет участие и порадует публику своими выступлениями, добавив еще больше яркости и великолепия в программу фестиваля, который стал настоящим символом музыкальных событий в культурной жизни Латвии.

В разные дни фестиваля помимо таких звезд, как Танита Тикарам, VERKA SERDUCHKA, MAX BARSKIH, ALEKSEEV, SunStroke Project, Blanka, Сальвадор Собрал, Вера Брежнева, Андрей Макаревич, Нино Катамадзе, и др., перед гостями выступят известные латвийские артисты: Инесса Галанте, Янис Стибелис, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Маркус Рива, Нормундс Рутулис, DAGAMBA, Мария Наумова, SHIPSEA, Динара Рудане, Ника Плотникова, а также актеры Рижского русского театра им. М. Чехова. Их музыкальное мастерство и харизма определенно покорят сердца публики и подарят всем незабываемые эмоции.

Идеолог и душа фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Лайма Вайкуле всегда приглашает самые яркие таланты, и ее стремление каждый год показывать на фестивале лучшее стало неотъемлемой частью его успеха.

Особенно важно отметить, что в этом году фестиваль проводится с целью поддержки Украины, и Лайма стала ярким примером выражения солидарности и культурного сотрудничества на самом высоком уровне.