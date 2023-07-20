Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2023 года

Это значит, что самое время перейти на правильное питание.Будут и положительные события - например, переход Меркурия в Деву, который ознаменует собой начало нового благоприятного периода в деловой, финансовой сферах. Еще Меркурий поможет нам с вами в обучении, получении знаний, обострит интуицию и поможет быстрее находить общий язык друг с другом.

Овен

У Овнов на этой неделе может начаться легкая черная полоса в какой-то из сфер жизни, но в какой именно, сказать заранее весьма непросто. Единственное, что астрологи могут сказать точно, так это то, что если бы не было черных полос, мы бы не ценили белые. Овнам нужно принять тот факт, что многие вещи могут пойти не совсем так, как им того хотелось бы. Да, это не приятно, но если приготовиться к подобному течению событий заранее, то можно остаться на плаву.

Телец

Тельцам сейчас ни в коем случае нельзя распылять свои ресурсы попусту. Венера в обратном движении, поэтому подобный подход будет крайне не эффективным и как минимум убыточным. Необходимо делать только то, что наиболее важно. Остальное лучше обходить стороной. Нужно держаться поближе к тем людям, которые помогают получать удовольствие от мелких радостей. Это очень важно для Тельцов, ведь радость на этой неделе не будет появляться спонтанно.

Близнецы