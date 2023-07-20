Ученые выяснили, почему похудевшие люди со временем снова набирают вес: пугающий факт

Они показывают, что у людей с ожирением мозг перестает реагировать на сигналы сытости, поэтому люди начинают есть еще больше. Пугает то, что, как утверждают исследователи, после похудения работа мозга, увы, не восстанавливается.

Поэтому, избавившись от лишних килограммов, мы все так же не испытываем чувства насыщения и набираем вес со временем. К таким выводам ученые пришли, понаблюдав за мозговой активностью участников с помощью функционального МРТ.

У добровольцев из первой группы употребление сахара и жиров приводило к снижению активности в нескольких областях мозга, участвующих в регуляции чувства голода. У представителей из второй группы такой реакции не наблюдалось.