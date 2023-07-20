Будет непросто: три знака Зодиака, которым август принесет трудности

Астрологи рассказали, каким представителя зодиакального круга не стоит ждать легкого августа, пишет glavred.info.
Эксперты по звездам давно составили гороскоп на лето 2023 и рассказали, кто будет счастливым, кого ожидают трудности, а кто встретит свою любовь.
В жизни Рыб не так давно завязались отношения, с которыми было сложно разобраться. Конец лета прояснит, что этот опыт был необходим, однако пришло время отстраниться и остаться в одиночестве. Это будет не совсем приятно, однако не стоит бояться. Главное, чтобы вас ничто не разрушало.
Неизвестность
Шагать в неизвестность всегда тяжело и страшно, однако тем, кто родился под знаком Льва придется сделать это уже совсем скоро. Львам необходимо разорвать связь с прошлым и приступить к построению новой, захватывающей жизни.
Проверка на стойкость
Судьба будет проверять Скорпионов на стойкость уже в августе. Главное - принять все испытания со спокойной душой, тогда они пройдут быстрее, в противном случае - придется терпеть дольше.