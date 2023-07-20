Будет непросто: три знака Зодиака, которым август принесет трудности

Эксперты по звездам давно составили гороскоп на лето 2023 и рассказали, кто будет счастливым, кого ожидают трудности, а кто встретит свою любовь.

Расставания

В жизни Рыб не так давно завязались отношения, с которыми было сложно разобраться. Конец лета прояснит, что этот опыт был необходим, однако пришло время отстраниться и остаться в одиночестве. Это будет не совсем приятно, однако не стоит бояться. Главное, чтобы вас ничто не разрушало.

Неизвестность

Шагать в неизвестность всегда тяжело и страшно, однако тем, кто родился под знаком Льва придется сделать это уже совсем скоро. Львам необходимо разорвать связь с прошлым и приступить к построению новой, захватывающей жизни.

Проверка на стойкость