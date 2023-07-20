Что принесет противостояние Марса и Сатурна 20 июля: что можно и нельзя делать

Появится желание активнее работать, больше двигаться, принимать ответственные решения. Уровень тревожности станет ниже, да и в целом ментальное состояние улучшится. Люди, которым не хватало мотивации или знака от Вселенной, побуждающего к действиям, наконец это получат. Осознают свою цель и необходимость жизненных перемен.

Однако данное явление окажет и отрицательное влияние. Нестабильное эмоциональное состояние может спровоцировать ссоры и разногласия. Увеличится риск получить травму. 20 июля людей может накрыть необоснованное чувство страха и непережитых обид.

Противостояние Марса и Сатурна: чего нельзя делать 20 июля

Звёзды не рекомендуют есть тяжелую пищу: жирное, жареное, приготовленное на гриле, шашлыки.

Нельзя также употреблять спиртные напитки, даже слабоалкогольные.

Не стоит пользоваться острыми предметами, велик риск получить травму.

Не рекомендуются большие физические нагрузки.

Не надо долго находиться на открытом солнце, а также в местах скопления людей.

Старайтесь избегать общения с людьми, которые вам неприятны.

В день противостояния Марса и Сатурна нельзя одалживать деньги, брать или давать взятки. Совершать какие-либо махинации с финансами. Применять незаконные способы борьбы с конкурентами. Всё это вернется к вам сполна. И наказание придется не по нраву.

Категорически запрещается обманывать, искажать или утаивать информацию, нарушать данное слово.

Ни в коем случае нельзя мстить.

Не стоит поддаваться гневу и принимать решения сгоряча - потом пожалеете.