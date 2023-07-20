Что принесет противостояние Марса и Сатурна 20 июля: что можно и нельзя делать

Энергия Марса и Сатурна в целом окажется позитивной и подарит людям смелость, бодрость и силы, пишет Лайф.
Появится желание активнее работать, больше двигаться, принимать ответственные решения. Уровень тревожности станет ниже, да и в целом ментальное состояние улучшится. Люди, которым не хватало мотивации или знака от Вселенной, побуждающего к действиям, наконец это получат. Осознают свою цель и необходимость жизненных перемен.
Однако данное явление окажет и отрицательное влияние. Нестабильное эмоциональное состояние может спровоцировать ссоры и разногласия. Увеличится риск получить травму. 20 июля людей может накрыть необоснованное чувство страха и непережитых обид.
Противостояние Марса и Сатурна: чего нельзя делать 20 июля
Звёзды не рекомендуют есть тяжелую пищу: жирное, жареное, приготовленное на гриле, шашлыки.
Нельзя также употреблять спиртные напитки, даже слабоалкогольные.
Не стоит пользоваться острыми предметами, велик риск получить травму.
Не рекомендуются большие физические нагрузки.
Не надо долго находиться на открытом солнце, а также в местах скопления людей.
Старайтесь избегать общения с людьми, которые вам неприятны.
В день противостояния Марса и Сатурна нельзя одалживать деньги, брать или давать взятки. Совершать какие-либо махинации с финансами. Применять незаконные способы борьбы с конкурентами. Всё это вернется к вам сполна. И наказание придется не по нраву.
Категорически запрещается обманывать, искажать или утаивать информацию, нарушать данное слово.
Ни в коем случае нельзя мстить.
Не стоит поддаваться гневу и принимать решения сгоряча - потом пожалеете.
Не надо обвинять других в собственных проблемах.
Нельзя женщинам заниматься тяжелой физической работой. Верили, что ждет несчастная семейная жизнь.
Нельзя стирать вещи. Иначе можно вымыть из человека финансовое благополучие.
Нельзя покупать дорогие вещи. Не самый удачный день для покупки недвижимости или авто.
Нельзя одалживать деньги. Взятое вряд ли быстро вернут.
Что можно делать 20 июля
У данного астрологического явления имеется положительная сторона. Какие стороны жизни людей окажутся под защитой двух планет? Чем следует заняться 20 июля, чтобы привлечь удачу?
Встретьтесь с родными и близкими, попросите прощения, если кому-то причинили вред, простите старые обиды, помиритесь.
Хороший момент, чтобы признаться любимому человеку в своих чувствах.
Можно поделиться личными переживаниями.
Следует оказать поддержку родным.
Людям, занимающимся бизнесом, разрешено заключать важные партнёрские контракты, подписывать документы, вести переговоры.
Хорошее время для поездок и командировок.
Можно нанимать на работу новых сотрудников, заниматься развитием и продвижением собственного дела.
Следует заняться планированием бюджета.
Сследует заняться спортом, интенсивными физическими упражнениями, в особенности кардионагрузками.
Нужно пройти обследование у врача, перейти на правильное питание.
Хорошее время для духовных практик, дыхательных упражнений.
Приметы на 20 июля
Если помутнело небо, то к ненастью.
Если утренний дождь, то будет плохой урожай.
Если вечером кричат журавли, то ждать хорошую погоду.