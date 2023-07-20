В среду, 19 июля, в кинотеатре Ülemiste Apollo состоялась премьера эксклюзивного и очень «розового» фильма «Барби». Посмотрите, как оделись эстонские звезды на это мероприятие!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, какие местные звезды, одетые в розовое, пришли на премьеру фильма «Барби» в Таллинне!
Мировая премьера фильма «Барби» состоялась 19 июля 2023 года.
Все участники съемочного процесса фильма «Барби» столкнулись с тем, что им строго запретили рассказывать детали сюжета третьим лицам. Поэтому детальный сценарий фильма с Марго Робби в главной роли был неизвестен до премьеры. Тем не менее, даже при таком уровне скрытности кое-какие нюансы картины все равно просочились в прессу. Например, стало известно, что завязка сюжета заключается в изгнании Барби из Барбиленда. Главный персонаж фильма Греты Гервиг оказывается не таким уж идеальным, каким казался. Поэтому Барби отправляют в мир обычных людей, где ей приходится найти свое место и полюбить себя такой, какая она есть на самом деле. В конечном итоге героиня Марго Робби возвращается в Барбиленд совершенно другим человеком.
«Барби - это наш Эверест. Мы думали, что знаем замысел фильма. Но пришли Грета Гервиг и Ноа Баумбах и переписали весь сценарий. Теперь это совсем другой фильм. Вы даже не можете представить, что у нас получилось. Это наш шанс подарить миру что-то позитивное, дать детям положительный пример», - говорила Марго Робби.
Смотрите нашу галерею с прмьеры фильма в Таллинне!