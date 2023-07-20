Меган Фокс возбудила фанатов горячей фотосессией в лесу

37-летняя звезда «Трансформеров» позировала фотографам в микроскопическом бикини зеленого цвета. Фотосессия состоялась в лесу.

В кадре обворожительная Меган показывает все прелести своего упругого тела. В социальных сетях она сделала оригинальные подписи к своим откровенным фотографиям.