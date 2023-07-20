Чт, 20.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Меган Фокс возбудила фанатов горячей фотосессией в лесу

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Меган Фокс
Меган Фокс Фото: JEENAH MOON

Звезда Голливуда выставила напоказ идеальные формы в микроскопическом бикини, пишет Topnews.

Известная актриса Меган Фокс представила вниманию своих поклонников очередную горячую фотосессию.

37-летняя звезда «Трансформеров» позировала фотографам в микроскопическом бикини зеленого цвета. Фотосессия состоялась в лесу.

В кадре обворожительная Меган показывает все прелести своего упругого тела. В социальных сетях она сделала оригинальные подписи к своим откровенным фотографиям.

«Деревья зовут меня по имени», – написала она под одним из кадров.

Под другим снимком она назвала лес своим «самым старым другом».

Фолловеры пришли в восторг от фотографий актрисы. Многие попросили ее не прекращать выкладывать такой жаркий контент.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх