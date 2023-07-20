«Наследник» Вячеслава Зайцева подрался в Доме моды, попав видео

«Любимая модель» Вячеслава Зайцева Эдуард Кривенко пожаловался на травлю семьи дизайнера. По его словам, ему не дают возможности обсудить вопросы о перезахоронении тела кутюрье.

Для решения этого вопроса трехкратный обладатель титула «Мистер Вселенная» приехал в Дом Моды в Москве, но нарвался лишь на драку с охранником.

Озлобленный мужчина не пустил Кривенко дальше проходной, что сняли на видео телевизионщики. Во время потасовки с Кривенко и съемочной группой мужчина сломал им камеру, поцарапал незваного гостя.

«Я тебе сейчас эту камеру знаешь, куда засуну?», – пообещал охранник.

В ответ Кривенко пообещал, что его посадят и придется платить за разбитую технику.

– Я тебе ничего не сделал, ты на меня сам наезжаешь! – ответил «наследник» Вячеслава Зайцева.