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«Наследник» Вячеслава Зайцева подрался в Доме моды, попав видео

Limon.ee
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Слава Зайцев
Слава Зайцев Фото: Shutterstock

Обладатель титула «Мистер Вселенная» хочет получить деньги кутюрье, сообщает Topnews.

«Любимая модель» Вячеслава Зайцева Эдуард Кривенко пожаловался на травлю семьи дизайнера. По его словам, ему не дают возможности обсудить вопросы о перезахоронении тела кутюрье.

Для решения этого вопроса трехкратный обладатель титула «Мистер Вселенная» приехал в Дом Моды в Москве, но нарвался лишь на драку с охранником.

Озлобленный мужчина не пустил Кривенко дальше проходной, что сняли на видео телевизионщики. Во время потасовки с Кривенко и съемочной группой мужчина сломал им камеру, поцарапал незваного гостя.

«Я тебе сейчас эту камеру знаешь, куда засуну?», – пообещал охранник.

В ответ Кривенко пообещал, что его посадят и придется платить за разбитую технику.

– Я тебе ничего не сделал, ты на меня сам наезжаешь! – ответил «наследник» Вячеслава Зайцева.

Также модель показал кровь на руке – в потасовке охранник поцарапал его.

 
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