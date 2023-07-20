ПРИЧИНА? ⟩ Принц Гарри и Меган Маркл после пятой годовщины свадьбы разъехались

Британская пресса сообщила о расставании принца Гарри и Меган Маркл. Супруги решили разъехаться после празднования пятой годовщины свадьбы.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 году в Виндзорском замке. С тех пор они стали самой обсуждаемой парой в мире.

В 2020 году супруги отреклись от королевских обязанностей и уехали в США, откуда начали делиться скандальными подробностями о тайнах семьи.

Как пишет издание Page Six, Гарри и Меган Маркл решили расстаться на фоне постоянного стресса. Инсайдеры передают, что супруги находятся на грани развода.

Приближенные к королевской семьи и раньше сообщали о разладе в отношении супругов, но теперь это привело к печальному итогу.

Также Гарри и Меган Маркл в напряжении из-за проблем с деньгами: стриминговая платформа Spotify разорвала с ними многомилионный контракт на выпуск подкастов.

А на жизнь в США пара тратит большие средства – они уходят на содержание роскошного особняка и личную охрану.

«Постоянный стресс, эмоциональные и финансовые проблемы, вероятно, превратили их жизнь в ад», — сообщают источники.

Сейчас Меган Маркл живет в США, а Гарри может уехать в Африку. Там начнутся съемки в новом шоу для Netflix. Инсайдеры отмечают и то, что Гарри не стал общаться с женой, она его и не поддержала бы в желании уехать в США.