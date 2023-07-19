ВИДЕО ⟩ В 46 выглядит на 20: бьюти-блогер поделилась простым рецептом сохранения молодости кожи лица

Бьюти-блогер Керри Смарт, которая в свои 46 лет выглядит как двадцатилетняя девушка, поделилась своим секретом в онлайн-видео TikTok.

Керри рассказала, что сохранить молодость кожи лица ей помогает один косметический продукт, без которого, по ее словам, она никогда не выходит из дома.

Красавица назвала главный продукт в ее повседневном уходе - солнцезащитный крем - и сказала, что для нее важно нанести солнцезащитный крем на все лицо, включая веки и вокруг глаз.

Блогер объяснила, почему это так важно для нее. У ее мамы несколько раз был рак кожи, и в большинстве случаев он был на ее веках.