Каждая женщина хотела бы знать, как добиться того, чтобы в 40+ кожа сияла так же, как в 20 лет.
ВИДЕО ⟩ В 46 выглядит на 20: бьюти-блогер поделилась простым рецептом сохранения молодости кожи лица
Бьюти-блогер Керри Смарт, которая в свои 46 лет выглядит как двадцатилетняя девушка, поделилась своим секретом в онлайн-видео TikTok.
Керри рассказала, что сохранить молодость кожи лица ей помогает один косметический продукт, без которого, по ее словам, она никогда не выходит из дома.
Красавица назвала главный продукт в ее повседневном уходе - солнцезащитный крем - и сказала, что для нее важно нанести солнцезащитный крем на все лицо, включая веки и вокруг глаз.
Блогер объяснила, почему это так важно для нее. У ее мамы несколько раз был рак кожи, и в большинстве случаев он был на ее веках.
@thekerriesmart If I can’t put sunscreen on my eyelids, I’m not using it. It’s a must for me. My mom has had basal cell carcinoma, on her eyelids multiple times - so i’m doing what I can to protect my skin. The @G@Glow Recipeunscreen is so good! It doesn’t break me out, bother my eyes, or cause my makeup to pill. They actually sent it to me in PR and i am hooked! I try a lot of different sunscreens (it’s a thing for me) and this one is a good one! #g#glowrecipeg#glowrecipesunscreens#sunscreenp#proagings#sunprotection ♬ original sound - Kerrie Smart / 40+ Makeup Tips
Поэтому, если у вас нанесение солнцезащитного крема на такую деликатную зону не вызывает раздражения, стоит попробовать воспользоваться советом блогера, пишет ТСН.