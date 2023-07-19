В Италии учительницу уволили за то, что она прогуливала работу 20 лет

Синтия преподавала литературу и философию в средней школе неподалеку от Венеции целых 24 года - правда, лишь на бумаге. Свой завидный многолетний стаж учительница заработала обманом, ведь на деле появлялась в стенах учебного заведения лишь 4 года. В остальное время итальянка, пользуясь различными отговорками вроде отпускных, больничного и поездок на научные конференции, прогуливала.

Впрочем, даже в те редкие дни, когда Синтия появлялась в классе, она не отличалась работоспособностью. Ее ученики даже устроили забастовку из-за того, что преподаватель переписывалась во время устных экзаменов, предвзято оценивала подопечных и не удосуживалась брать на занятия печатную копию учебника.

Спустя 24 года женщину уволили за «сумбурные» уроки, однако суд ее восстановил. Вскоре стало известно о продолжительных прогулах женщины, и слуги Фемиды отменили свое решение, назвав Синтию «абсолютно неподходящей» для этой работы.

Сама женщина, судя по всему, едва ли расстроилась из-за увольнения. Сообщается, что она отклонила запросы итальянских журналистов на комментарий, потому что находилась на пляже.

Примечательно, что в 2021 году в Италии произошло похожее резонансное дело. 66-летний Сальваторе Скамаче утверждал, что добросовестно исполнял обязанности сотрудника пожарной безопасности в местной больнице на протяжении 15 лет. Только вот на рабочем месте он появился лишь однажды и то с целью подписать трудовой договор, выяснила газета The Telegraph.