Водитель Bolt шокировал украинских беженок своими нравоучениями: «Вы жили как у Христа за пазухой»

Видео в социальной сети Facebook началось с обсуждения пассажиром и водителем государственных языков в той или иной стране: водитель привел пример, что в Финляндии пять процентов населения говорит на шведском языке, но шведский в Финляндии - государственный язык, так же, как и финский. Вспомнил водитель такси, что в Швейцарии четерые государственных языка, но его смутило, что в Украине один государственный язык: «Это ваша беда. Конечно, это ваша беда. У вас все говорили по-русски, думают по-русски, а язык запретили».

Пассажир такси парировала водителю: «У нас Украина - держава, и язык - украинский. Почему это наша беда? У нас есть своя страна, свой язык. У кого с этим проблемы - я не знаю. Все точно также, как и здесь (Эстонии - прим.ред): в Нарве все на русском говорят, в Тарту - на эстонском, но государственный язык - эстонский».

Затем разговор зашел об истории и оккупации стран.

«Эстонцы нормально жили при Советском Союзе, все говорили по-русски, но потом, когда Советский Союз развалили, начали придумывать всякие разные сказки, небылицы. В итоге то, вам (Украине, - прим.ред) сделали англо-саксы переворот, весь западный... и что, вы лучше зажили?» – продолжает активный диалог водитель.