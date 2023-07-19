ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ, КТО ИМ ОКАЗАЛСЯ ⟩ В полицию поступило сообщение о неадекватном мужчине в центре Таллинна: «Размахивал своим ч**ном»

«В воскресенье у торгового центра Solaris был задержан Арнольд Оксмаа», - написал в редакцию Elu24 источник. Согласно описанию, Оксмаа вел себя неадекватно и нарушал общественный порядок.

Человек, приславший сообщение, узнал о случившемся от своего знакомого. «Размахивал перед молодыми людьми своим ч**ном, был в каком-то опьянении, творил чушь», - рассказал он, описывая инцидент, произошедший в воскресенье в центре Таллинна.

Менеджер по связям с общественностью торгового центра Solaris Андрес Паомеес, пояснил, что размахивание не происходило на территории магазина. «Я хотел бы уточнить, что инцидент произошел не в торговом центре Solaris. Это произошло на городской улице, - подтвердил Паомеес. - Внутри здания никакого раздвевания не было».

«Однако позже этот человек вошел в Solaris в нетрезвом состоянии, после чего охранники задержали его до прибытия полиции», - сказал Паомеес.

Полиция также подтвердила, что в воскресенье в послеобеденное время они получили сообщение о том, что в центре Таллинна мужчина ведет себя неподобающим образом: танцует на улице, гоняется за людьми и срывает с себя одежду. «Мужчина, мешавший другим людям, был задержан охранником торгового центра и доставлен полицией домой», - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп.

О случившемся в воскресенье у Оксамаа осталось не так много воспоминаний. Он признался редакции, что действительно слишком много выпил в тот вечер. «К сожалению, я совершенно ничего не помню о том дне», - добавил Арнольд.

«Просто поехала крыша, и, конечно, я помню, что снял рубашку», - говорит он, но отмечает, что воспоминания о том дне до сих пор туманны. «Обычно я все же очень приличный гражданин».

Был ли он также оштрафован за размахивание интимной часью тела? «Штрафа не было, но полиция отвезла меня домой, к тому времени я уже даже пришел в себя», - ответил Оксмаа.