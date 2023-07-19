Как правильно брить интимную зону: главные правила

Брить или не брить? Вообще-то мода на интимные прически тоже меняется. И если в 1970-е годы растительность на гениталиях считалась привлекательной, то в конце 1990-х и начале нулевых мир покорила бразильская эпиляция, при которой волосы удаляются полностью. А вот способы, как этого добиться, могут быть разными. Самый простой – это бритье. Но в любом деле есть свои нюансы, поэтому нужно знать, как правильно брить интимную зону.